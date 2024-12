Canal + joue son va-tout et met l'ARCOM face à ses propres responsabilités

Le groupe a décidé de retirer Canal + et trois autres chaînes payantes (Canal + Cinéma, Canal + Sport et Planète) de la diffusion hertzienne, comme une réponse à la décision de l'ARCOM de suspendre la diffusion de C8. Dans un communiqué, Canal + explique "tirer les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l’Arcom et d’un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France". Pour rappel, la TNT est le seul moyen d’avoir accès aux programmes télé pour 20 % des Français environ. La décision de Canal + impacterait 700 000 abonnés, mais a assuré mettre en place des solutions techniques complémentaires pour les accompagner.

Un coup de théâtre parfaitement bien orchestré et tout à fait logique, au regard de décisions totalement arbitraires à nos yeux. Une décision qui pourrait ne pas rester sans conséquences tant sur le cinéma français, financé en grande partie par le groupe Canal + et sur la télévision française en général. Une décision qu'on ne peut que saluer face à des décisions politiques qui ne font que mettre à mal des modèles économiques installés et pourvoyeurs d'emplois. Bien sûr, personne n'est dupe, et relier cette décision du groupe Canal + à la seule décision de l'ARCOM, n'est que pure affabulation, tant l'idée circule depuis quelques années au sein du groupe. Parfois, c'est la goutte d'eau qui suffit pour envenimer une situation.. à trop tirer la corde, parfois elle casse..