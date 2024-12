ELAN CHALON BASKET FAUTEUIL - Les Rouge et Blanc ont montré leur détermination face au Cannet

Autant la partition jouée contre Les Aigles du Velay fin novembre avait été catastrophique pour les Chalonnais, se laissant submerger dans toutes les phases de jeu, autant ce samedi, c'est une toute autre équipe qui s'est exprimée sur le parquet de l'Annexe du Colisée.

Un changement radical qui a fait plaisir à voir, tant les Chalonnais ont gonflé les muscles, face à leur adversaire de taille, l'un des leaders du championnat national, avec en son sein, des pointures de la discipline.

Il ne fallait rien lâcher et ils n'ont rien lâché...

Avec un pressing offensif et défensif serré, l'Elan Chalon a laissé que très peu d'espaces aux Hornets du Cannet. Un match de très haute intensité où le doute n'était guère permis. Au bout de deux minutes de jeu, Chalon mène sur le score de 10 à 4 avec un superbe 3 points de Karlis. Parallèlement, Chalon laisse que très peu d'espaces aux Azuréens, notamment aux rebonds, avec un quasi 100 % de récupération.

Le message est donné que Chalon n'entend pas se laisser distancer au classement national, surtout après sa piètre performance de novembre. Le recadrage opéré par Sandra Cléaux semble avoir remis les pendules à l'heure dans les esprits chalonnais.

Chalon prend ses distances avec une réussite au panier qui fait du bien à voir. La montée de balle est parfaitement bien maîtrisée, laissant peu de place au déchet et à l'aventure personnelle. Premier et second quart temps vont être sur le même rythme au profit des Chalonnais pour arriver à la mi-temps sur le score de 42/21, créant une surprise du côté des Hornets.

Un troisième quart temps de tous les dangers...

De retour sur le parquet après la pose, ce sont des Hornets transfigurés avec un retour de Christophe Carlier, qui va faire beaucoup de mal aux Chalonnais, sans compter Houcine Belaïd, totalement absent sur la première partie de jeu, et qui revient de la pause, comme un autre homme. Les Hornets vont faire fondre l'avance chalonnaise comme la neige au soleil, au point de revenir à 8 points de l'Elan Chalon. Un troisième quart temps qui aura fait mal mais qui aura puiser dans les réserves physiques des Hornet.

Avec la réussite au panier, d'Abdelghani Boughania, de Karlis Gabranovs, de Chemseddine Dahmani, RémI Bayle et Zouhir Challat notamment, Chalon maintient sa pression sur le 4e quart temps, dans lequel les Hornets ne pourront refaire leur retard.

Score final 70/58... et une belle démonstration qu'ensemble, les Chalonnais peuvent faire tomber des effectifs bien plus costauds qu'eux, au moins sur le papier.

Laurent GUILLAUMÉ