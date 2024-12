Les Chalonnais ont apprécié les chants de Noël de la Maîtrise Saint-Charles

C'est dans l'esprit de la fête et de la magie de Noël que la Maîtrise Saint-Charles invitait le public à un moment musical exceptionnel au cœur du Village de Noël. Plus de détails avec Info Chalon.

Pleine de talents et d'enthousiasme, la Maîtrise Saint-Charles, une des deux chorales locales avec la Confédération Musicale de France de Saône-et-Loire, a offert des chants de Noël qui réchauffent les cœurs et enchantent les oreilles du public ce dimanche 8 décembre à 15 heures, sur la Place de l'Hôtel de Ville.

C'est affublés d'un bonnet de lutin avec grelots que 40 enfants ont entonné avec brio des chants de Noël pour le plus grand bonheur des petits et des grands, sous l'égide de la soprano Marie-Noëlle Potot, accompagnée au piano par Mathieu Potot, son mari qui apporte son expertise et son engagement au service de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles.

Une belle performance de nos petits chanteurs qui emplit de fierté Isabel Paulo, la présidente de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati