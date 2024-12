Mondiaux de pétanque de Dijon: Pilotée par un Diego Rizzi exceptionnel, la squadra azzurra sur le toit du monde

Diégo Rizzi fait jeu égal avec Jean François Rakotondrainibe, champion du monde 2024 de tir de précision. Revivez cette finale d’anthologie avec info-chalon !

Si ce dimanche matin à 10 heures au Zenith de Dijon, Rue de Colchide à Dijon, tout le monde voulait voir se qualifier lors des demi-finales des mondiaux, les français, la désillusion fut totale face à des malgaches intraitables, dirigés par leur meneur de jeu Jean François Rakotondrainibe qui ont expédié les français manu-militari en 45 minutes, en 8 mènes sur un score sans appel de 13 à 3.

Lors de la deuxième demi-finale qui s’est déroulée à 14 heures 15, l’Italie elle, menée par son leader-tireur italien Diego Rizzi, fut tout aussi expéditive face à la Tunisie en 1 h 30 de jeu et 8 mènes pour un score final de 13 à 4.

A 18 heures 15 était programmée la finale entre l’Italie et Madagascar et la moindre chose que l’on puisse dire, c’est que les 4 000 personnes qui avaient payé leur place ont eu droit à un spectacle grandiose alliant l’adresse des joueurs, le suspense et la joie italienne en fin de partie.

L'événement attendu commence par la cérémonie de remerciement aux 150 bénévoles!

Info-chalon vous fait revivre cette finale qui restera dans les annales tant les équipes se sont rendues coup pour coup :

17 heures 55, les joueurs arrivent sur le terrain pour préparer leur échauffement.

18 heures 10 grâce à une musique d’ambiance, le Zenith est au plus chaud.

18 heures 20, protocole oblige, présentation individuelle de tous les joueurs des deux sélections à commencer par Madagascar.

(Andrianantenaina)

(Rakotoniaina)

(Jean François Rakotondrainibe)

Vient ensuite l'Italie

(Alessio Cocciolo)

(Andréa Chiapello)

(Diego Rizzi)

18 heures 25, présentation des arbitres internationaux de la partie

18 h 30 c’est le jet de but par les autorités en présence de Nathalie Koenders, Maire de Dijon.

18 h 35, les recommandations de l’arbitre central sur le règlement avant la rencontre.

18 heures 37 début de la partie avec jet du but par Diégo Rizzi

Evolution de la partie :

1ère mène : Italie 3 Madagascar 0 2ème mène :, Italie 4 Madagascar 0, 3ème mène exceptionnelle des joueurs malgaches qui vont faire 6 carreaux sur les boules italiennes et faire 6 points sous la liesse du public ! Italie 4 Madagascar 6 4ème mène : Italie 7 Madagascar 6 5ème mène : Italie 10 Madagascar 6 6ème mène : Italie 10 Madagascar 9 7ème mène Italie 11 Madagascar 9 8ème mène Italie 11 Madagascar 11

La 9ème et dernière mène est exceptionnelle: Jeté de but du joueur malgache (Andrianantenaina) qui met sa boule à 5 cm devant le Bouchon. Diego Rizzi va au rond et son tir fait carreau sur place à la plus grande joie du public. Le malgache Jean François Rakotondrainibe, champion du monde 2024 de tir de précision, répond à Rizzi par un autre carreau sur place à la plus grande joie des supporters. Qu’à ne cela tienne Diégo Rizzi retourne une nouvelle fois au rond pour un nouveau carreau sur place mais décalé sur le côté droit du but. Cela ne refroidi pas Jean François Rakotondrainibe qui pose un nouveau carreau sur la boule de Rizzi mais la boule malgache est une nouvelle fois décalée à 25 centimètres du but côté droit. Le pointeur italien (Alessio Cocciolo) reprend facilement par une demi-plombée à 5 centimètres côté droit du but. Le deuxième tireur malgache (Rakotoniaina), à son tour, pose un palais sur la boule italienne et vient se positionner à 20 centimètres à gauche du but. Si certains italiens veulent aller tirer pour casser du point, le meneur de jeu Diégo Rizzi intime l’ordre à son collègue Alessio de pointer à nouveau. Politique payante puisque l’italien reprend à nouveau dans un trou de souris et le tir de Rakotoniaina viendra lécher la boule italienne sans l’enlever. Il reste alors une boule malgache d’Andrianantenaina dont le tir fait carreau sur la boule italienne sans rester sur place. Andréa Chiapello a donc deux boules dans les mains pour la gagne mais il doit dans un jeu de 7, 70 mètres se glisser dans un trou de souris de 20 centimètres afin de mettre ses deux boules pour gagner. La première boule lancée par l’italien finie à 5 centimètres du bouchon, il en reste donc une à mettre. L’air devient irrespirable pour les italiens, les malgaches et le public retiennent leur souffle mais le pointeur italien ne tergiverse pas, il lance sa boule en l’air et cette dernière termine de nouveau à côté bouchon, c’est gagné ! Rizzi peut exulter et tomber au sol de joie, le public est en liesse, l’Italie vient de se hisser sur le toit du monde !

Il ne reste plus qu’à procéder à la remise des récompenses sur les podiums :

D’abord le podium des championnats du Monde de tir de précision

Ensuite le podium des championnats du Monde triplette,

Dès lors les italiens peuvent chanter leur hymne national!

