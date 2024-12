AVIS DE DECES - Madame Pascale LAFITTE née GOUDIER

CRISSEY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - SLIGO (IRLANDE)



Monsieur Philippe LAFITTE,

son époux ;

Stéphane LAFITTE et Ramona, David LAFITTE et Candice,

ses fils et leurs compagnes ;

Baptiste, Alexis, Maxime,

James, Tiegan, ses petits-enfants ;

Paulette GOUDIER, sa maman ;

Patrice et Simone GOUDIER, Françoise et Bernard RABUT, Philippe et Chantal GOUDIER, ses frères et belles-sœurs,

sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pascale LAFITTE

née GOUDIER

La cérémonie civile sera célébrée

vendredi 13 décembre 2024,

à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de CRISSEY.

Pascale repose à la chambre funéraire de SAINT-REMY.

