AVIS DE DECES - Monsieur Roger MICHELIN

GERGY - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS



Bernadette, son épouse ;

Sylvie et Olivier, ses enfants ;

Pascal et Valérie,

son gendre et sa belle-fille ;

Louison, Margot et Paul,

ses petits-enfants ;

Yeimy, son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger MICHELIN

survenu le 4 décembre 2024,

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 11 décembre 2024, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.