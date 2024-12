Conservatoire du Grand Chalon : Le Brass-Band invite Pierre Antoine Savoyat & Guy Pruvost

Vendredi 13 décembre 2024 à 20h - Auditorium

Samedi 14 décembre 2024 à 17h - Auditorium

Assister à un concert d'un Brass-Band est une expérience marquante. Vous serez transporté par la puissance autant que par la douceur des cuivres, les dynamiques expressives et l'ambiance pleine d’intensité qui règne sur scène. Un univers musical riche en émotions partagées vous attend. Une large place à la jeunesse et à la rencontre des styles est faite avec l’invitation du compositeur éclectique Pierre-Antoine Savoyat qui nous gratifie d’une création originale. Une musique pensée pour le hip-hop, pleine de vie et d'énergie que l’on écoute joyeusement en se dandinant sur son siège. Le traditionnel concert de noël permettra de découvrir la composition musicale, puis la version complète avec danseurs sera proposée pour le concert de printemps. Les musiciens bénéficieront de la présence forte du compositeur dans la préparation de cette commande et au travers de la diffusion de plusieurs de ses œuvres. Une autre invitation au voyage vous est proposée avec le compositeur Guy Pruvost et la découverte en images sonores et visuelles de la magie du cinéma et de la musique de film. Dépaysement garanti !



Direction Éric Villevière

Programme des 13 & 14 décembre :

Four dances from the 21st century création de Pierre-Antoine Savoyat

Sinfonietta n°3, Héritage de Pierre-Antoine Savoyat

Le Brass-Band fait son cinéma création de Guy Pruvost

Patchwork de Guy Pruvost

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/le-brass-band-invite-pierre-antoine-savoyat

Texte et visuel : Service Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Le Grand Chalon