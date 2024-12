La Coupe du monde de ski se prépare en Bourgogne-Franche Comté

A côté des épreuves, c’est un vrai programme de fête qui sera proposé et animé par plus de 300 bénévoles. Plusieurs mascottes, un village partenaire, des initiations au biathlon, des centaines de crêpes et de litres de vin chaud seront concoctés pour contenter les 12.000 spectateurs attendus.

Réservez votre soirée du samedi : après les épreuves, aura lieu le tirage au sort des dossards pour les 10 meilleurs athlètes mondiaux ainsi que ceux de l’équipe de France. L’occasion de voir les champions de près. S’en suivra une grande soirée fondue et une grande première : une savante et savoureuse collaboration entre Gruyère et Comté.