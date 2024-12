Châtenoy le Royal : Remise des récompenses du championnat de Saône et Loire de tir sportif des 30 novembre et 1er décembre 2024.

Chalon, Châtenoy-le-Royal, Le Creusot, Autun, Mâcon et Gueugnon en compétition le week-end du 30 novembre et 1er décembre pour le championnat départemental.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2024, 6 clubs s’étaient donnés rendez-vous à Châtenoy le Royal au stand Guy Chapuis et au stand de tir STEP de Chalon-sur-Saône, pour disputer une compétition départementale de tir sportif.

Cela représente environ 230 passages au pas de tir sur le week-end avec de très bons résultats, aussi bien en individuel que par équipe, dans les différentes disciplines carabine 10m, pistolet 10m, arbalète field 18m.

Les coprésidents Cécile Le Floch et Daniel Guyot de Châtenoy le Royal et le président Thierry Thevenet de la STEP Chalon ont exprimé leur satisfaction du bon déroulement de ces épreuves de tir réparties sur les stands des deux villes.

Thierry Thevenet président membre du comité de Saône et Loire a donné le palmarès en présence de Françoise Vaillant conseillère départementale représentant le président du conseil départemental André Accary, d’Henri Lombard adjoint aux sports représentant le maire de Châtenoy Vincent Bergeret, de Pascale Lepers adjointe, de Fabrice Rignon adjoint, de Gérard Tollard président du CDJSEA71, de Daniel Rebillard président de l’OMS Châtenoy.

Quelques résultats individuels

Arbalète Field 18 M - Cg

1 Gybely Ange T.S. Chatenoy Royal

2 Jeannet Manon T.S. Chatenoy Royal

3 Dritch Célestine T.S. Chatenoy Royal

Arbalète Field 18 M - D1

1 Pernin Amélie T.S. Chatenoy Royal

2 Le Floch Cécile T.S. Chatenoy Royal

3 Thevenet Fabienne Step Chalon/Saone

Pistolet 10 M - D1

1 Guillot Céline T.S. Chatenoy Royal

2 Quillard Mathilde T.S. Chatenoy Royal

3 Obellianne Camille Step Chalon/Saone

Pistolet 10 M - S1

1 Vigoureux Théo Ste Tir. Maconnais

2 Guillot Jérôme T.S. Chatenoy Royal

3 Guillot David T.S. Chatenoy Royal

Carabine 10 M - S2

1 Carlot Didier T.S. Chatenoy Royal

2 Renard Frédérick Ste Tir. Maconnais

3 Dutrey Nicolas Step Chalon/Saone

Carabine 10 M - D3

1 Lefaucheux Nicole Step Chalon/Saone

2 Gemelli Martine Step Chalon/Saone

3 Parize Jocelyne Step Chalon/Saone

Quelques résultats du Palmarès par équipe

Arbalète Field 18m Seniors 1

1 T.S. Chatenoy Royal Cdt S et L : Jacques Mangematin, Hugo Andre, Thomas Broquie

2 S.T. Creusot Cdt S et L : Gaétan Bagnard, Hugo Palumbo, Corentin Diehl

Arbalète Field 18m VA Seniors

1 S.T. Creusot Cdt S et L : Jean-Paul Coussot, Philippe Bagnard, Nicolas Mutin

Pistolet Standard 10m Dames 1

1 T.S. Chatenoy Royal Cdt S et L : Mathilde Quillard, Céline Guillot, Mélanie Janet

Pistolet Standard 10m Dames 2

1 T.S. Chatenoy Royal Cdt S et L : Géraldine Michel, Cécile Le Floch, Nathalie Grepet

Pistolet Standard 10m Seniors 1

1 T.S. Chatenoy Royal Cdt S et L : Anthony Brizet, David Guillot, Cédric Dautel

Carabine 10m Cadets garçons

1 STE Tir. Maconnais Cdt S et L : Théo Chanteclair, Matéo Vaissellet, Gabriel Thomas-Berton

Carabine 10m Dames 3

1 STEP Chalon/Saone Cdt S et L : Nicole Lefaucheux, Martine Gemelli, Jocelyne Parize

Carabine 10m Seniors 1

1 STEP Chalon/Saone Cdt S et L : Romain Voyon, Thomas Thevenet, Florian Dottoni

Pistolet 10m Seniors 3

1 STEP Chalon/Saone Cdt S et L : Dominique Allexant, Alex Tschui, René Martin

2 S.T. Creusot Cdt S et L : Florent Billon, Alain Le Boucher, François Bony

3 T.S. Chatenoy Royal Cdt S et L : Daniel Guillot, Rémi Favre, Marc Smaïl

La remise des récompenses s’est terminée par un petit moment convivial offert par le Tir Sportif de Châtenoy.

C.Cléaux