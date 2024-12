AVIS DE DECES - Monique THIEBAULT née THEVENIAUT

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-MARCEL - CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Claudette Thiebault,

Marie-Claude Desfreres,

ses enfants ;

Aurélie, Romain, Nelly, Ophélie,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Mahé, Axel, Lily, Mila,

ses arrière-petits-enfants ;

neveux et nièces,

cousins, cousines,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monique THIEBAULT

née THEVENIAUT

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le mardi 17 décembre 2024 à 14h30 en l'église de Chatenoy-le-Royal.

Monique repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy, ZI Californie, route de Lyon.

Pas de plaques.

La famille remercie l'EHPAD du champ fleuri à Buxy pour leur gentillesse et leur dévouement

et rappelle à votre souvenir

André

son époux, décédé en 2003,

Jean-Pierre

son fils, décédé en 1988 et

Dominique

son gendre, décédé en 1998.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.