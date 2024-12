Ollo le jeu de stratégie que les chalonnais doivent absolument avoir, se trouve à l’En-Jeu

L'En-jeu, question jeux, il n’y a pas mieux !

« Ollo est un jeu créé par des chalonnais, fabriqué à Chalon et qui mélange ‘Abalone et Puissance 4’, avec le but d’aligner 4 billes sur le plateau de la même couleur. Par contre pour poser une bille, on doit toujours en pousser une depuis l’extérieur du plateau ! ».

L’Enjeu » 26 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône

Vous pouvez également commander vos jeux sur le site du magasin https://www.lenjeu.fr , sur facebook ou par téléphone 03 85 53 94 25

