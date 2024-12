Oslon : « Chantons Noël » le concert de la joie et du bonheur par l’ensemble Accordéons Musiques et Chants.

Pour les chanteurs petits et grands, l’orchestre, le bonheur était à son apogée avec une salle plus que comble.

Yvan Noël maire de la commune était ravi de constater que d’une année sur l’autre, la fréquentation est de plus en plus importante.

Le spectacle "Chantons Noël", créé par Sandrine Drigon et présenté par Anne-Marie Recordon, présidente de l’association, a débuté avec des chants traditionnels interprétés par la classe d’éveil musical. Les enfants étaient aux anges tant ils ont pris plaisir à chanter devant leurs parents, grands-parents, frères et sœurs et devant autant de spectateurs. Ils avaient préparé ce spectacle et les chants avec leur professeur Sandrine Drigon.

Après une pause, ce sont les "Chœurs Studio Live" et l’orchestre de Gilbert Drigon, sous la direction de Sandrine, qui ont apporté un grand bol de rêve et de joie à l’auditoire en ces périodes où l’actualité est plutôt sous le signe de la morosité.

Les chants de ce Noël, on peut les offrir à tous les enfants du monde et plus particulièrement à nos enfants et compatriotes de Mayotte.

Il faut croire à Noël et l’association "Accordéons Musique et Chants" avec ces ateliers de choristes ont su transmettre ces instants de partages musicaux. Un vrai concert de Noël comme on les aime. On sent l'esprit familial des professionnels qui dirigent ces ensembles.

Quoi de mieux que la musique pour apporter de la joie et la faire partager pour aller jusqu’à une heure avancée de la soirée. Ecouter, voire chanter, cette chanson immortelle "Petit papa Noël" qui fait venir le Père Noël dans la salle où les enfants n’en croient pas leurs yeux. Bercé par les chants.

L’homme en rouge à la barbe blanche a distribué ses papillotes avant de repartir pour d’autres villages.

Pour ceux qui n’auraient pas pu venir à Oslon, rendez-vous samedi 21 décembre à 19h00 à la salle Maurice Ravel de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux