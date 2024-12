Prévisions de circulation : les départ de ces vacances de fin d’année sous tension

Les départs pour les vacances de Noël seront marqués par une circulation très dense, dès ce vendredi et jusqu’au mardi 24 décembre, surtout en Île-de-France et sur les grands axes en direction des Alpes et de la Méditerranée.



Vendredi 20 décembre : la journée la plus encombrée

Bison Futé classe cette journée comme très difficile dans le sens des départs. La circulation sera chargée sur l’ensemble des axes majeurs :

Direction des Alpes : L’A43 et les accès au Tunnel du Mont-Blanc connaîtront des ralentissements importants.

Façade méditerranéenne : L’A7 et l’A50 seront particulièrement touchées.

Axes vers les pays frontaliers : L’A1, l’A25, l’A31 et l’A35 subiront des congestions. En Île-de-France, les difficultés débuteront dès la fin de matinée, avec des ralentissements au niveau des barrières de péages sur l’A6 et des congestions sur l’A3, l’A86, et le Boulevard Périphérique. Ces bouchons seront renforcés par les trajets domicile-travail et les déplacements vers les centres commerciaux.

Conseil : Partez tôt le matin ou tard en soirée pour éviter les heures de pointe.



Samedi 21 décembre : matinée calme, après-midi dense

Les premières difficultés apparaîtront en milieu de matinée, principalement en Île-de-France. Les départs en vacances se combineront aux déplacements vers les centres commerciaux et lieux de loisirs, rendant la circulation difficile jusqu’en fin d’après-midi.

Conseil : Privilégiez un départ tôt le matin ou après 18 h.



Dimanche 22 décembre : journée chargée en régions touristiques

La circulation sera globalement plus fluide en matinée, mais des ralentissements sont attendus en début d’après-midi sur les axes principaux en direction des Alpes et des stations de ski, notamment sur l’A43 et les routes secondaires menant aux domaines skiables. Les accès aux régions méditerranéennes, comme l’A7, connaîtront également des perturbations modérées.

En Île-de-France, les retours des centres commerciaux et des déplacements familiaux pourraient densifier le trafic en fin d’après-midi.

Conseil : Évitez de voyager entre 14 h et 18 h, moments où la circulation sera la plus dense.



Lundi 23 décembre : afflux massif de vacanciers

En Île-de-France, la circulation deviendra difficile dès la fin de matinée, en particulier sur les axes menant aux autoroutes A6 et A10. L’afflux des vacanciers et les trajets domicile-travail rendront l’ensemble du réseau routier dense jusqu’en début de soirée.

Conseil : Anticipez vos départs pour limiter les délais.



Mardi 24 décembre : des ralentissements jusqu’au soir

La matinée sera relativement calme, mais les conditions de circulation se dégraderont à partir de la fin de la matinée. L’Île-de-France connaîtra des ralentissements liés aux départs en vacances, aux trajets domicile-travail, et aux déplacements familiaux. Ces difficultés persisteront jusqu’en début de soirée.

Conseil : Prévoyez un départ tôt pour éviter les embouteillages.