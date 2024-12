L'institut de beauté ‘Un Temps pour Soi’ remporte le 1er prix national pour sa vitrine de Noël avec Sothys

C'est avec une immense fierté que Céline Nectoux, gérante de l'institut Un Temps pour Soi, a remporté le 1er prix national du concours de vitrine de Noël organisé en collaboration avec la prestigieuse marque de cosmétique Sothys. "Cette récompense est le fruit d'un travail passionné, d'une attention au détail et d'une volonté d'offrir à mes client(e)s une expérience unique dès leur arrivée à l'institut.C'est un honneur de voir notre créativité et notre implication reconnues à l'échelle nationale", confie Céline.

Un grand merci à l'équipe de l'institut Océane et Lola pour leur implication, leur engagement, ainsi qu'à nos client(e)s pour leur confiance et leur fidélité qui nous motivent chaque jour à nous surpasser. Ce prix symbolise également la qualité du partenariat avec SOTHYS, une marque d'excellence qui accompagne l'institut depuis plusieurs années.

Un Temps pour Soi continue de mettre tout son savoir-faire au service de la beauté et du bien-être et vous donne rendez-vous pour découvrir leurs soins dans une ambiance accueillante et chaleureuse.

Un Temps pour Soi, 1 bis avenue Jean Jaurès à Chalon sur Saône, Tél 0385429187

Site internet : https://institut-untempspoursoi.fr/

Site de réservation en ligne ou achat de bons cadeaux : https://app.kiute.com/institut-un-temps-pour-soi/homeInstagram :

Instagram : https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/

Facebookhttps://www.facebook.com/untempspoursoichalon/?ref=settings