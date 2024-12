Chantons Noël : Salle comble au concert de l’association Accordéons Musiques et Chants ce samedi 21 décembre 2024.

Un grand moment de partage et de joie ce samedi soir à la salle des fêtes où chacun a, le temps du spectacle, pu oublier les tracas de la vie, bercé par les doux chants de Noël interprétés par l’ensemble des chanteurs de l’association "Accordéons Musiques et Chants".

Une création de Sandrine Drigon faite pour enchanter et faire rêver petits et grands à la veille de ces fêtes de Noël dans un décor de lumières et d’animations.

Dans une salle des fêtes bondée, en présence du maire Vincent Bergeret accompagné de son épouse et des adjointes Pascale Lepers, Marie-Thérèse Boissot et Jeanne-Marie Martin, ainsi que d’Yvan Noël maire d’Oslon, les ateliers de l’association présidée par Anne-Marie Recordon ont su faire revivre, l’espace d’une soirée, la magie de Noël.

Le spectacle a débuté par la prestation digne de pros des petits de l’atelier d’éveil qui n’ont en rien démérité en interprétant les chants traditionnels de Noël. Ils font preuve d’une grande qualité vocale et musicale. Dans leurs belles tenues de soirée scintillantes rappelant Noël, les petits ont su conquérir l’auditoire, pour la grande fierté de leurs parents, c’est peu dire si leurs prestations ont été appréciées.

Encore cette année, devant un parterre bien rempli, les enfants de l’école d’éveil, les ados et les adultes réunis pour cette fin de première ont conquis totalement l’auditoire.

Après l’entracte, moment indispensable pour reprendre des forces et faire fonctionner la buvette/petite restauration, le spectacle a repris avec la même énergie sur scène et plaisir dans la salle.