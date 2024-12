Crissey : Aménagement et sécurisation de l’intersection de la rue Marc Seguin et du Chemin des Croix Rouges.

Certaines rues sont parfois mal agencées et la sécurité des piétons est très aléatoire.

C’était le cas du carrefour rue Marc Seguin et Chemin des Croix Rouges où une patte d’oie avec deux sorties s’était formée avec le temps, de plus il manquait une portion de voie piétonne permettant la jonction entre le lotissement des Croix Rouges et l’arrêt de bus rue des Confréries.

Pascal Boulling maire de Crissey accompagné de Pierre Marceau adjoint, Pascal Lamare maitre d'oeuvre voirie, Nathalie Dissard directrice générale des services, Christophe Verger responsable voiries a fait une visite de fin de chantier.

Une refonte du carrefour a été réalisée : un premier projet plus une version définitive élaborés en régie par Christophe Verger responsable voiries et réseaux et les agents des services techniques de la commune pour le suivi des travaux avec l’aide de Pascal Lamare maitre d’œuvre voirie pour les tracés et aménagement.

Un tracé tenant compte de la configuration du Chemin des Croix Rouges et du grand espace au croisement permet un abaissement de la vitesse par l’adjonction d’une écluse et la sortie sur la rue Marc Seguin bien en retrait de la rue des Confréries. Un coté du chemin est adapté à un accotement de stationnement, l’autre côté de la voie est un trottoir qui permet aux piétons de cheminer en toute sécurité.

Un aménagement de carrefour d’un montant de 136 000 € TTC subventionné à hauteur de 19 000 € par le fond des amendes de police et de 4 000 € par le Grand Chalon.

C.Cléaux