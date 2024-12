Beaune - Les vœux d'Alain Suguenot pour une année 2025 ambitieuse et solidaire

Vœux d’Alain Suguenot, Maire de Beaune et Président de l’Agglomération



Chers amis,

Cette année commence sous des auspices pour le moins singuliers. Si la France a longtemps été le berceau des idées nouvelles, il semble qu’elle ait décidé de se lancer dans une expérimentation inédite : gouverner sans gouvernement ou en changer tous les trimestres.

Un vide ministériel si parfait qu’on en viendrait à se demander si ce n’est pas là la véritable innovation politique du siècle.

Peut-être devrions-nous inscrire ce nouvel état de fait au patrimoine immatériel de l’UNESCO ? « La vacance institutionnelle, ou l’éloge du temps suspendu » : une véritable leçon d’immobilisme dans un monde toujours plus pressé.

Les communes sont les premières victimes de cette situation de fait. Alors que l’État ne cesse de nous rappeler la nécessité de faire des économies, les plus hautes sphères semblent plutôt expertes en gymnastique budgétaire pour elles-mêmes.

Chaque ministère, lorsqu’il y en a un, demande toujours plus.

Pendant ce temps-là, les collectivités territoriales subissent un véritable « harcèlement textuel », comme les citoyens, confrontés toujours plus à un régime d’autorisation préalable ou d’interdiction.

N’est-il pas temps que l’État redevienne fort, qu’il se recentre sur ses missions, et que les communes ne soient plus entravées comme elles le sont au quotidien par trop d’administration ?

Heureusement, à Beaune, malgré les contraintes, nous avons toujours su nous adapter, innover et avancer.

Mes chers amis, 2025 s’annonce exigeante, mais notre ville et notre agglomération, fortes de leurs engagements et de leurs avancées, notamment dans le domaine économique, portent l’espoir d’un avenir ambitieux, solidaire, où chaque succès sera partagé par tous.

C’est l’occasion, une nouvelle fois, de souhaiter une bonne année, malgré les difficultés, à notre monde associatif, à nos entreprises, à celles et ceux qui, au quotidien, font « marcher la machine ».

C’est l’occasion aussi, en cette période de fêtes, de rappeler encore que trop de personnes restent au bord du chemin et que notre devoir est donc de les accompagner, tout comme nos aînés.

« La gratitude est le secret de la vie, celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. »

Je vous souhaite, de tout cœur, une bonne année à toutes et à tous.

Alain SUGUENOT

Maire de Beaune

Président de l’Agglomération