Le Chalon Basket-Ball a terminé l'année 2024 de la plus belle des façons

Le vendredi 20 décembre a marqué un moment festif et convivial à la Maison des Sports, avec la tenue de la 3ème édition de la Basketball Party, organisée par le Chalon Basket Club. Cet événement a pour but de rassembler les familles autour de jeux sportifs, et cette année encore, il a su créer une atmosphère chaleureuse et pleine de bonne humeur.

Les familles se sont affrontées dans une série de jeux ludiques, allant du hockey à des matchs de basket, en passant par un jeu de mikado géant. Cet esprit de compétition amicale a permis à petits et grands de partager des rires et des moments mémorables. La soirée a atteint son apogée avec le tir du milieu de terrain, un moment très attendu où l’ancienne joueuse du club, Emma Guppillotte, a brillamment remporté le défi. Ce moment a été célébré avec enthousiasme par tous les participants, témoignant de l’esprit communautaire qui règne au sein du club.



Pour clore cette belle soirée, un buffet savoureux a été proposé, concocté avec soin par La Mie Câline. Les bénévoles et organisateurs ont mis tout en œuvre pour que chaque participant puisse se régaler et prolonger les échanges dans une ambiance festive. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos licenciés et leurs familles pour leur présence et leur participation à cet événement qui ne cesse de gagner en popularité d’année en année. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette soirée un véritable succès. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin d’année et avons hâte de vous retrouver l’année prochaine pour de nouveaux moments de partage et de sport.