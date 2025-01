La fracture sanitaire s'aggrave en France

En effet, « 69 % des répondants considèrent que leur propre accès aux soins s'est encore dégradé récemment ». Les conséquences sont sans appel puisque « 45 % de nos concitoyens ont renoncé au cours de la dernière année à se soigner, que ce soit par manque de rendez-vous disponibles ou en raison de dépassements d'honoraires qu'ils ne pouvaient pas supporter ».



Sans surprise, cette fracture sanitaire se double d'une fracture sociale puisque ce sont les moins aisés qui ont davantage de problèmes de santé :19 % pour ceux qui ont un revenu annuel inférieur à 24 000 €, contre seulement 9 % pour les sondés dépassant 48 000 €. Pour Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC-Que Choisir, « c'est une double peine : les personnes les plus modestes sont en moins bonne santé et sont confrontées à des barrières financières qui entretiennent une difficulté pour accéder aux soins. Pour ceux qui subissent, en plus, une barrière géographique, c'est même une triple peine ».

Un an après la campagne #MaSanteNattendPlus et son recours, toujours en cours, devant le Conseil d'État, l'association de défense des consommateurs exhorte donc le gouvernement à réguler l'installation des médecins sur le territoire national. Une mesure soutenue à 93 % par les sondés.



J.P.