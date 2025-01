AVIS DE DECES - Monsieur François BARON

SAINT-RÉMY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE



Pascale, sa fille ;

Clémence, sa petite-fille ;

Josette (†), sa sœur ;

Jean-Jacques et Monique,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François BARON

Ferronnier d'art,

Meilleur ouvrier de France 1968-1972,

Membre de la FNACA

survenu le 28 décembre 2024.

Les obsèques auront lieu mercredi 8 janvier 2025,

à 14 heures, en la salle omniculte au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir

Simone

son épouse,

décédée en 2019

et

Jean-François

son neveu,

décédé en 2024

et remercie chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD du Bois de Menuse pour leur bienveillance et leur gentillesse.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.