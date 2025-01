Vœux du Sénateur Fabien Genet « Pour 2025, gardons espoir ! »

« En ce début d’année, à nos concitoyens qui s’inquiètent nombreux pour la situation de notre pays, redisons comme le faisait le philosophe Sénèque : "C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien" !

Ainsi, face aux tempêtes internationales, face aux vents contraires de l'individualisme et du communautarisme, face au brouillard politique, face à l'hiver budgétaire qui vient, face aux bourrasques économiques, sociales ou climatiques, gardons espoir !

Espoir et confiance, car notre chance, c'est de pouvoir compter sur la mobilisation de chacun et le dévouement de tous dans nos services publics, nos entreprises, nos associations et nos collectivités. Nos élus, par leur investissement sans faille, restent en première ligne pour toujours s’adapter et affronter les écueils du moment.

Au Sénat comme dans nos 563 communes de Saône-et-Loire, c'est avec sang-froid, sérieux et sens des responsabilités que nous continuerons à servir tous ensemble nos concitoyens.

A tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2025 ! »