Le Chalon Bowling Club 71 a repris l'entraînement

Après quelques semaines d'intrruption liée aux fêtes de fin d'année, le club a repris le chemin de l'entraînement ce mardi sur les pistes du 1055 Rue Paul SABATIER. Même si les conditions de jeu n'étaient pas encore totalement optimales , 26 joueurs et joueuses ont répété leurs "games" pour préparer les prochaines échéances de début février pour les joueurs engagés dans les futures compétitions départementales et régionales.

La nouveauté de ce debut d'année sera la mise en place d'une petite compétition interne ( Ligue) , une grande première depuis l'ouverture du bowling .

Cela va donner un peu de piment pour les entraînements et peut être permettre la prise de licences fédérales supplémentaires pour les licenciés loisirs actuels.

Prochain objectif : trouver des partenaires et des financements pour le club qui est passé de 13 licenciés en 2022 à près de 40 à ce jour.