AVIS DE DECES - Madame Paulette VINCENTELLI née THIVAND

DRACY-LE-FORT - CHÂTENOY-LE-ROYAL



M. VINCENTELLI André, son fils ;

ses cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette VINCENTELLI

née THIVAND

survenu le 10 janvier 2025,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 janvier 2025, à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

La famille rappelle à votre souvenir

Raymond

son époux,

décédé en 2014,

et remercie chaleureusement tout le personnel de la résidence les Amaltides de Châtenoy-le-Royal pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.