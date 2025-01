La galette des rois a été partagée au ‘Cap au Large’

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 19 janvier, à partir de 19 heures, à la Salle Claudius Gazelle, 4 rue du Lieutenant Rompion à Chalon sur Saône, l’association ‘Cap Au Large’ présidée par Jean Luc Durand, assisté des membres du bureau, conviait ses adhérents à sa traditionnelle galette des rois.

Sur place, une quarantaine de personnes a répondu présent à l’invitation de leur président et ont pu déguster les galettes des rois de la boulangerie ‘May Pain Chaud ’ du Creusot Breuil. Un événement qui se déroulait en présence de ,: Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives.

Extrait du discours de Jean Luc Durand : « Merci d’avoir répondu à l’invitation pour la galette. On repart pour une nouvelle année , donc je vous souhaite une très très belle année. Je remercie Monique Brédoire qui représente la Mairie d’être à nos côté, c’est quelqu’un qui est toujours très dévoué. Cette année nous avons 30 permis en cours et d’ailleurs les cours reprendront bientôt. On va vous revoir les uns et les autres et je vous souhaite une très belle année et une bonne soirée ! ».

Extrait du discours de Monique Brédoire : « Bonsoir à toutes et à tous ! Je suis ravie d’être parmi vous et je remercie Cap Au Large pour son invitation. C’est toujours un plaisir de venir vous retrouver. J’excuse mes collègues retenus sur d’autres manifestations car en ce moment il y a énormément d’Assemblée Générale donc on se partage un petit peu. Donc à l’occasion de cette nouvelle année je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année mais surtout une bonne santé et une bonne année sportive ! ».

