Mauvaise isolation, les signes qui doivent alerter

On y suffoque en été, on y grelotte en hiver… En plus d'être inconfortable, une maison mal isolée est aussi une véritable plaie pour le porte-monnaie et pour l'environnement. Un fléau aussi connu sous le nom de passoire thermique, ou énergétique, qui désigne tout logement dont la consommation d'énergie est trop importante. Il s'agit souvent de constructions anciennes qui ne respectent pas les normes actuelles, mais pas seulement. Voici les signes qui doivent vous alerter et vous amener à revoir l'isolation de votre habitation.



DE L'ARGENT JETÉ PAR LES FENÊTRES

Le premier indice, que vous remarquerez sans doute rapidement, se trouve dans vos factures. Avec une isolation défectueuse, il est très difficile de maintenir une température intérieure agréable : chauffer beaucoup en hiver et pousser la climatisation en été sont alors les seules solutions pour maintenir un environnement habitable, ce qui se répercute inévitablement sur votre budget.

Vous sentez comme un courant d'air passer sous votre porte, ou près de vos fenêtres ? C'est simple : votre logement est mal isolé. Pour le confirmer, effectuez ce test rapide avec une bougie : positionnée près d'une fenêtre ou d'une porte, une flamme frémissante attestera de la présence de fuites d'air. Ces ouvertures vers l'extérieur représentent environ 13 % de la déperdition thermique, ce qui risque encore de saler la note. Un pourcentage toutefois moindre face au premier facteur, la toiture, responsable à elle seule de 30 % des pertes de chaleur.



HUMIDITÉ ET BRUIT

Des murs froids, de la condensation sur les vitres, du papier peint décollé, de la peinture qui s'écaille ou encore des taches de moisissures peuvent témoigner de l'existence de ponts thermiques, qui désignent une discontinuité dans l'isolation du bâtiment. De même, une isolation phonique laissant à désirer peut indiquer que l'isolation thermique est elle aussi défaillante. Enfin, des différences de température entre les pièces, voire au sein de la même pièce, impliquent que la chaleur circule mal dans la maison, ce qui peut signifier que celle-ci s'en échappe.

FAIRE LE BILAN

Obligatoire depuis 2017 pour un propriétaire dans le cas d'une vente ou d'une mise en location d'un bien, le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, traduit la performance énergétique du logement. Allant de A à G, cette notation établie par un professionnel est un moyen facile de savoir si votre logement entre dans la catégorie des passoires thermiques. Depuis 2023, étaient ainsi considérés comme « énergétiquement décents » les logements présentant une consommation conventionnelle en énergie finale inférieure à 450 kWh/m2/an. Mais l'étau se resserre puisque l'objectif est d'éliminer les habitations les plus énergivores d'ici 2028. Depuis le 1er janvier 2025, seuls les logements de classe A à F sont désormais qualifiés de « décents », tandis qu'ils se limiteront aux étiquettes énergétiques A à E en 2028. Un vaste chantier puisqu'au 1er janvier 2023, on estimait qu'environ 4,8 millions de résidences principales étaient des passoires thermiques.



Charlotte Arnaud



PASSOIRE THERMIQUE : QUELLES AIDES POUR MES TRAVAUX ?

-> Ma prime Rénov : accordée sous conditions de ressources, cette aide individuelle, ou collective dans le cadre d'une copropriété, sera forfaitaire pour des opérations de rénovation énergétique isolées, ou calculée au prorata du budget total pour un chantier d'ampleur.

-> L'éco-prêt à taux zéro (éco PTZ) : cumulable avec Ma prime Rénov, ce prêt sans intérêt concerne notamment les travaux de rénovation ponctuelle ou globale, pour améliorer la performance énergétique de son logement ou atteindre un niveau de performance minimale.

-> TVA à taux réduit : La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux prestations de rénovation énergétique, pour les dépenses ayant pour objet d'améliorer l'isolation thermique.

Renseignez-vous sur ces aides sur le portail public France-renov.gouv.fr ou en appelant un conseiller France Rénov au 0 808 800 700 (non surtaxé).