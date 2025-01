Musée de l’Ecole en Chalonnais : bonne retraite, Bruno !

En ce début d’année l’heure de la retraite a sonné pour Bruno Jacquelet, salarié du Musée de l’Ecole en Chalonnais depuis 2017, et qui s’apprête à tourner une belle page de sa carrière professionnelle. Histoire de fêter l’événement, une conviviale réception a réuni jeudi soir dans la salle du Conseil municipal ses amis du musée ainsi que plusieurs élus de la commune, dont Florence Plissonnier, maire, et Alain Mère, Amélie Vion, Didier Picard, Pascale Barbier, et Éric Richard, adjoints.

L’esprit du musée…

Bruno Jacquelet incarnait l’esprit du musée. Sachant captiver les groupes en leur faisant revivre le quotidien des écoliers d’antan. Prenant le premier la parole, Jean-François Letoret, actuel président du Musée de l’Ecole en Chalonnais, a souligné son travail remarquable auprès des scolaires durant les années qui viennent de s’écouler, années rendues difficiles par la crise sanitaire que nous avons connue. « Bruno était l’intervenant fétiche des scolaires et grâce à son dynamisme il a su éviter une baisse plus conséquente de la fréquentation ».

Pour sa part, Florence Plissonnier a félicité tous ceux qui ont fidélisé les visiteurs, le premier d’entre eux étant le désormais nouveau retraité. « Il n’arrêtait jamais… et je suis sûre qu’il continuera à consacrer un peu de son temps libre au musée ».

Sa seconde maison

Car, c’est lui qui le dit, le musée était un peu sa seconde maison. Il y est arrivé il y a une quinzaine d’années en tant que bénévole et on ne quitte pas comme cela un lieu où on a vécu de bons moments. Sa maman Jacqueline, elle-même longtemps bénévole, et qui était présente au pot de départ de son fils, saura le lui rappeler. Bruno Jacquelet, qui est remplacé à l’animation par Muriel Bey, a de nombreux projets en tête, qu’il espère bien concrétiser dans sa nouvelle vie.

La rédaction d’Info Chalon se joint à ses amis du musée et aux élus san-rémois pour lui souhaiter une longue et heureuse retraite, bien méritée.

G.H. THEULOT