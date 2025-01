Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Les Mamans du Congo & Rrobin'

Ce groupe incarne et chante la femme africaine du futur et transmet sur les scènes internationales le matrimoine culturel et les traditions congolaises aux rythmes d’une musique inédite en Afrique.

Jeudi 23 janvier 2025 à 19h - Auditorium

Après leur premier album éponyme et leur EP Kikento acclamés par la presse internationale, Les Mamans du Congo & Rrobin dévoilent Ya Mizolé (numéro 2 en langue lari), leur nouvel album qui marque l’aboutissement d’années de luttes et d’expérimentations sonores au Congo.

Au sein d’un univers combinant instruments percussifs faits maison, pulsations électroniques, bass music et afrobeats à travers des boîtes à rythmes, rap et chœurs envoûtants, ce groupe charismatique et féministe entend éveiller les consciences et préserver les valeurs, rythmes et mélodies ancestrales bantoues. Après avoir ravivé les berceuses séculaires bantoues, Gladys Samba, accompagnée de ses musiciennes et de Rrobin continuent le combat, celui de l’émancipation et de l’avenir de la femme africaine. À travers les titres de cet album, le groupe nous ouvre les portes de leur univers et délivre des messages puissants. Gladys Samba, meneuse du groupe, entonne ses chants et rappe sur une musique électronique funky orchestrée par le producteur Rrobin. Cette musique est enrichie par la basse percutante de Mel Malonga, collaborateur de Damon Albarn, ainsi que par les rythmes traditionnels issus de diverses régions du Congo, interprétés à l’aide d’instruments créés à partir de matériaux recyclés tels que des assiettes, des fourchettes et des boîtes de conserve.

Les divinités ancestrales sont invoquées tout au long de ce nouvel album. Sur la berceuse bantutronic Lamentation, Mami Wata, l’élément divin de l’eau, est appelé, tandis que des chants d’oiseaux mystiques accompagnent la balade enivrante de Loango Weaver. Les mythes et la nature s’entremêlent dans Ya Mizolé, tout comme l’atmosphère bouillonnante de Brazzaville, un véritable vivier artistique. Cette créativité transparaît notamment dans les titres Mpemba (raison) et Futa Nfuka, qui fusionnent le trap, le hip-hop et les rythmiques d’Afrique centrale.

Post Scriptum de Marion Schrotzenberger, directrice artistique du Grand 8 :

"C'est un événement que de recevoir ce merveilleux groupe. Les Mamans du Congo mêlent avec brio tradition et engagement. Leur musique est une ode au courage et à la volonté des femmes. Elles illumineront notre hiver."

