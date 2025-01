Cette année, c’est un carnaval 2025 Chalonnais à « l’échelle mondiale » qui vous sera proposé, sur le thème des Fables de la Fontaine’ ; Découvrez le programme !

Cette année encore, les nombreux bénévoles contribueront à la réussite de cet événement. La conférence de presse et le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 24 janvier à 17h30, avait lieu au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, la Conférence de presse du Carnaval 2025, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et de Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes.

Etaient également présents à l’événement : John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Michèle Tarrit-Lotton, Past Présidente du Rotary club Chalon / Saint-Vincent, de Mme Danielle Pierre-Guy, Vice présidente représentant Eric Sauty (Président du Rotary club Chalon / Saint-Vincent, de la reine du carnaval, Zoé Colom –(Quartier Les Charreaux) et de la 1ère Vice-Reine Gwenaelle Charcosset (Quartier Plateau Saint-Jean), de Mohamed Laarichat, référent événement à la ville de Chalon, de Michel Duployer, Président des Comités de quartier chalonnais, des représentants des offices du tourisme de Chalon-sur-Saône et de Louhans, des représentants de la Confrérie des poulets de Bresse, de la Confrérie Royale Gôniotique, les membres du Comité des Fêtes et de bienfaisance, de nombreux rotariens et sympathisants…

Devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes,

Extrait du discours de Gilles Platret, : ‘’Chers amis bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l’Hôtel de Ville ! […] Merci de votre présence et je veux parler de la confrérie, des membres du Comité des fêtes, des rotariens, et rotariennes qui vont avoir un grand rôle cette année et qui va nous être rappelé dans un instant. C’est un moment important pour nous, puisque c’est quelque part de lancement de la 104ème édition du carnaval avec aussi l’élection des Reines dont on a eu une magnifique soirée et qui a émerveillé le public par la magnifique tenue de ses 10 candidates […] Je vais laisser dans quelques instants la parole à Sébastien Mercey car c’est lui que vous êtes venus écouter et qui va vous présenter les animations qui seront proposées et les thèmes qui ont été retenus par le Comité des Fêtes que je veux vraiment remercier parce que cette partie visible de l’iceberg c’est évidement carnaval mais elle cache tout le travail qui est fait tout au long d’une année de préparation et une année avec la Confrérie des gôniots, une année qui est de plus en plus présente sur le terrain, visible au service des habitants dans un esprit qui est à la fois celui de la fête et de la bienfaisance. Et puis cette année, on a aussi la chance et la joie de pouvoir avec nos amis forains célébrer un grand événement puisque les arts forains ont été reconnus par l’UNECO comme partie du patrimoine immatériel de l’humanité et ce n’est pas une mince affaire car c’est un travail qui avait été mené par les forains depuis des années. Cette reconnaissance permet de valoriser et de protéger leur métier. Bien sûr, la ville de Chalon avait soutenu ce dossier évidement, et d’ailleurs, les forains nous ont fait l’honneur de considérer Chalon comme la capitale française de la fête foraine, donc on sera avec eux cette année pour faire la fête et on aura un moment de réception ici à l’Hôtel de Ville pour leur témoigner de notre amitié et surtout notre satisfaction de voir à la fois leur métier mais surtout leur tradition reconnue ! Et cette tradition à Chalon, c’est que les forains sont accueillis au cœur de ville et cette tradition va perdurer […] Carnaval, c’est aussi un moment où la joie prend le dessus et c’est cela que l’on veut obtenir de cette tradition que le Comité des fêtes et de bienfaisance réalise […] Cela correspond en tout point à l’esprit de Chalon, c’est un esprit populaire, un esprit de générosité, un esprit de convivialité, un esprit de proximité et je pense que ce sont toutes ces valeurs là que porte le Carnaval et c’est pour cela que l’on y tient ! Merci beaucoup ! ».

Extrait du discours de Sébastien Mercey : « Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence ! On a tous les jours une actualité qui est un peu chargée, une actualité qui n’est pas forcément toujours au beau fixe et bien moi je vais vous dire une chose c’est que quand le Comité des fêtes prend la parole, c’est uniquement pour annoncer de belles choses, des bonnes nouvelles et vous faire passer, en tout cas, et c’est notre souhait le plus cher, un merveilleux moment et je vais vous le présenter pour le vivre ensemble. Nous allons lancer le carnaval le 21 février 2025 avec une parade nocturne dès 19 heures 30 et puis ici même car on va ouvrir cette soirée pour passer un moment de fête où les musiques seront là pour animer, les gôniots seront là, la Confrérie Royale Gôniotique que je remercie d’être présent seront là et puis le couple symbolique qui aura la joie de récupérer la clé de la ville […] Le lendemain le 22 février, ce sera la 21ème édition du Carnaband’s show avec deux éditions […] Cette année, je peux vous dire qu’elle va être exceptionnelle, d’ailleurs je vais vous donner la programmation qui connait chaque année un gros succès grâce à une personne qui n’a pas pu être présente ce soir, c’est Cyril Girardot, notre Vice-président qui à chaque fois fait des programmations exceptionnelles et je peux vous dire que cette année, ce ne sera pas une programmation internationale mais mondiale ! […] Les nationalités qui vont arriver à Chalon, pour certaines, c’est la première fois, pour d’autres non, mais en tout cas c’est grâce au Comité des Fêtes et aux nombreux bénévoles que la ville de Chalon sera mise en lumière pendant tout un weekend. Nous aurons la chance et l’honneur de recevoir notre invité d’honneur, une musique française qui sera la Légion Etrangère, nous aurons les Etats Unis, La Chine, Le Mexique, les Pays Bas, l’Autriche, l’Espagne et pour donner un petit peu de Peps à cette soirée, nous aurons du BMX […] Moi je peux vous dire que cela va être un peu plus de 500 artistes qui vont être au sein même du Colisée […] Une convention sera signée en fin de conférence de presse avec le Rotary club Chalon / Saint-Vincent puisque nous allons diffuser l’édition du Carnaband’s show de l’après midi sur tous les écrans de l’Hôpital William Morey et sur 8 autres Ehpads ’publics, tout cela est entièrement financé à 100% par le Rotary Chalon Saint Vincent et je souhaiterais saluer Martine Morel car c’est grâce à ses actions que ce financement a été trouvé et je la remercie! […] Il reste des places de disponible pour le Carnaband’s show, dépêchez-vous de réserver! ».

S’en suivait toute la programmation (à suivre en fin d’article)

S’en suivait la signature de la convention de partenariat entre le Comité des Fêtes représenté par Sébastien Mercey, Danielle Pierre-Guy, Vice présidente et Michèle Tarrit-Lotton, pour la mise en place du service de retransmission télévisé du Carnaband's Show dans les établissements cités ci-après :

Centre Hospitalier « William Morey » de Chalon-sur-Saône et la Maison de Retraite médicalisée de l’Hôpital, Maison de Retraite, Foyer Logement Public Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey. EHPAD Public « Le Bois de Menuse » Chalon. Maison de Retraite, Foyer Logement Public « Les Hirondelles » Chalon. Maisons de Retraite, « Résidence Esquilin » et « Résidence Béduneau » Chalon. EHPAD Public « Les Terres de Diane » Saint Rémy. Maison de Retraite, Foyer Logement Public « Résidence Hubiliac » Saint Marcel. Maison de Retraite, Foyer Logement Public EHPAD « Epic », à Saint-Germain du Plain.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B