Festival Chefs Op’ en Lumière : tous en salle et… action pour la 7e édition !

Le festival Chefs Op’ tant attendu débute ce lundi 27 janvier à l’Espace des Arts et au Mégarama. Le programme promet une semaine sensationnelle !

Ce lundi, au premier jour du festival, on ne perd pas de temps.

Déjà 10 films, dont 6 avant-premières, seront projetés au cours de la journée au Mégarama ou à l’Espace des Arts.

Parmi ces films, un en compétition : Julie se tait qui passera à 16 h au Mégarama.

Autre avant-première à ne pas manquer et qui marque l’ouverture du festival : L’Attachement projeté à 20 h 15 à l’Espace des Arts. Cette projection est précédée du vernissage de l’exposition photographique de Jean-Louis Fernandez, à partir de 18 h 15. Une première journée déjà bien remplie et ce n’est que le début !

Mardi, dès 10 h, à l’Espace des Arts, retrouvez Pascale Marin pour une Master classe sur le métier de directeur de la photographie.

Ne manquez pas ensuite la projection du film Les cinq diables de Léa Mysius et Paul Guillaume à 15 h 45 à l’Espace des Arts.

En parallèle, 12 autres films vous seront proposés tout au long de ce deuxième jour de festival, qui mettra notamment à l’honneur les films restaurés avec 4 projections.



Retrouvez le programme complet et réservez vos places sur le site internet du festival ici.



Communiqué Festival Chefs op’ en Lumière

CHEFS OP’ EN LUMIÈRE : lundi 27 janvier au dimanche 2 février 2025

Programme et réservations de l’édition 2025 : festivalchefsop.fr

* Des tarifs attractifs :

— Films : carte 10 entrées (partageable) : 40 € tarif réduit – 50 € tarif normal (ou) Billet à l’unité : 5 € tarif réduit – 7 € tarif normal.

— Ciné-concerts : 7 à 11 €

— Expérience virtuelle, Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin : 8 à 11 €

— Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.