D'ici l'été, vous pourrez relier directement la zone Californie à l'Espace Nautique du Grand Chalon en totale sécurité

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, aux côtés de Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône et de Karine PLISSONNIER, Vice-Présidente en charge des mobilités et des transports, ont fait le point sur l’avancée des travaux de réaménagement de la rampe passant sous le Pont Saint-Laurent.

La sécurisation maximale des mobilités douces

Le sujet central du Grand Chalon reste celui de la continuité des travaux entrepris depuis Saint-Rémy sur les quais de Saône, pour relier la zone Californie à l'Espace Nautique du Grand Chalon. Un point noir restait en suspens avec la fermeture de cet accès depuis 2021, pour des raisons évidentes de sécurité. Avec un investissement de plus de 1,2 million d'euros dont près de 640 000 euros subventionnés par l'Etat et 50 000 euros par le Conseil Départemental de Saône et Loire, les travaux devraient "être terminés d'ici l'été".

Une rampe piétonne et cyclable de 180 mètres

La technicité de l'intervention réside dans le renforcement de la rampe de circulation, affaiblie par le temps. Depuis plusieurs années, ce secteur a été placé sous surveillance accrue, avec un "bombement" constaté au niveau de la rampe. Tout l'enjeu des travaux menés depuis quelques semaines est de renforcer ce point de faiblesse. Une risberne (ouvrage de consolidation) composée de palplanches métalliques sur 45 mètres linéaires ainsi que d’un couronnement en béton et 65 tirants d’ancrage obliques sont en cours de déploiement. Les tirants d'ancrage viendront s'adosser à 15 mètres de profondeur afin d'asseoir la solidité de la rampe et mettre un terme au bombement.

La deuxième étape de travaux consistera à aménager une piste cyclable sécurisée (passage bidirectionnel de 3 mètres de large) et végétalisée (frange végétalisée et bande pavée côté Saône) permettant de relier les autres tronçons de pistes aménagées le long des Quais en amont depuis le Rond-Point Californie et en aval de la zone (Quai de la Poterne).

Les travaux seront menés sans impacts sur la circulation. Ouverture au public en juin.

Laurent GUILLAUMÉ