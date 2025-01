Après Saint-Germain-du-Bois puis Allériot, c'est désormais à Chalon sur Saône que l'Atelier des 3 mondes poursuit son développement

Arnaud Lhermite, quinquagénaire patron de l'Atelier des 3 mondes à Chalon sur Saône, Avenue Pierre Nugues, est infatigable. Titulaire d'un simple CAP de chaudronnier, le chef d'entreprise est un vrai passionné du métal, sous toutes ses formes. Sa passion est tellement dévorante que son esprit est submergé par des idées de nouveaux produits. De la conception graphique à la production, Arnaud Lhermite maîtrise tous les axes de son métier. Et c'est sans doute cette passion qui fait que l'Atelier des 3 mondes poursuit sa croissance.

Avec un chiffre d'affaire désormais de 7 millions d'euros pour une quarantaine de collaborateurs, l'entreprise désormais chalonnaise après avoir longtemps été à Saint-Germain-du-Bois puis à Allériot fait face à un développement important de son activité, avec une croissance d'un million d'euros par an. Le site de production en se déplaçant à Chalon sur Saône est passé de 3000 m2 à Allériot à désormais 9000 m2.

Un succès lié à la réactivité et à la multiplicité de clients

Interrogé par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, tenant à visiter cette entreprise pas comme les autres, Arnaud Lhermite a insisté sur ces points forts, à savoir ceux d'une hyper-réactivité aux sollicitations mais aussi et surtout un portefeuille clients qui va de la décoration intérieure dans les grandes stations hivernales françaises, et hôtels de luxe en passant par les conteneurs poubelle, les convoyeurs de centres de tri mais aussi les éléments décoratifs de jardins et bien sûr le secteur le plus dynamique du moment, le nucléaire. L'occasion ici d'insister sur les bancs équipant les bâteaux-mouches Parisiens produits dans les ateliers d'Arnaud Lhermite

Le savoir-faire de l'Atelier des 3 mondes notamment dans les mobiliers urbains a longtemps été dynamique, équipant de très nombreuses collectivités dans toute la France. Si le secteur s'est contracté au fil des années, une autre locomotive a pris le relais. De très grosses pièces en acier pour le secteur nucléaire sortent des ateliers des 3 mondes, avec une belle visibilité sur plusieurs années de commandes. Un secteur ultra-stratégique qui permet à l'équipe d'Arnaud Lhermite d'envisager les prochaines années avec une certaine sérénité. Les demandes sont telles que l'entreprise recherche des tôliers et autres chaudronniers. Avis aux amateurs.

On peut le dire, Arnaud Lhermite est patron totalement atypique, maniant le design haut de gamme comme la tôlerie nucléaire, d'un trait de crayon. Un vrai sacerdoce pour l'acier et autres métaux qui fait plaisir à voir.

Et même des trottinettes solaires !

Oui, oui vous ne rêvez pas. Ces trottinettes solaires commercialisées chez Intersport sortent aussi de l'esprit du chef d'entreprise désormais Chalonnais. Un vrai Géo Trouvetout qui visiblement entend bien nous réserver d'autres surprises.

Laurent GUILLAUMÉ