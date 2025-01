Partenariat entre le Ring Olympique Chalonnais et Espace de Rue ou quand boxe et danse font bon ménage

L'icône mondiale de la boxe Muhammad Ali se disait «avant tout, un danseur». Sur le ring, il volait comme un papillon et dansait comme un B-boy*. Comment oublier le Ali Shuffle ? Son fameux jeu de jambes, héritier des des danses de combat ultramarine et africaine.

Qu'on se le dise, la boxe, c'est déjà de la danse. Du ring à la scène, du gong au lever de rideau, de l'arbitre au regard des critiques, les similitudes sont évidentes et nombreuses. La danse hip-hop et la pratique d'un art martial comme la boxe anglaise nécessite labeur, sueur et efforts non comptés.

Samedi 25 janvier 2025, au matin, une petite délégation de jeunes B-boys de TSN Street conduite par Rachid Kassi d'Espace de Rue, le collectif Chalonnais des danses urbaines, s'est rendue à la Salle Armand Langlais pour nouer un partenariat avec le Ring Olympique Chalonnais (ROC), le club de boxe anglaise de notre ville.

«Il y a beaucoup de similitudes entre la boxe et la danse hip-hop tant au niveau de la coordination des mouvements, le duel, le battle dont l'analogie avec le combat de boxe saute aux yeux, aussi bien du côté du cardio que dans le respect de l'adversaire», nous explique Rachid.

«Nous, Espace de Rue, accueillerons prochainement le ROC à l'Espace des Arts», ajoute ce dernier.

«Toujours ravi de travailler avec Rachid. D'autant plus ravi que je suis moi-même fan de hip-hop», nous dit Saïd Fergani, le président du ROC.

Le lendemain, dimanche 26 janvier, 15 jeunes du club, 6 amateurs et 8 en boxe éducative, se sont rendus à Mâcon pour un interclub amical, à l'invitation de Samir Bouyouch, le président et fondateur du Mâcon Boxing Club. L'occasion d'affronter des adversaires de Villefranche-sur-Saône, Cluny, Montalieu et, bien entendu, Mâcon.

*Un B-boy ou B-girl est un danseur qui pratique un style de danse associé à la culture hip-hop connu sous le nom de breakdance.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati