Une randonnée pédestre pour tisser le lien entre toutes les associations

Si l’on se réfère à la liste des associations figurant sur le site officiel de la Ville de Châtenoy le Royal, ce sont 41 associations qui peuvent être considérées comme actives ou ouvrant leurs portes à tout public ….. de 7 à 77 ans et plus, pour paraphraser les tintinophiles !

Depuis de très nombreuses années, l’Office Municipal des Sports ( OMS ) organisait un concours de pétanque, en juin, ouvert à toutes les associations, sportives et de loisirs, l’occasion pour celles-ci de venir passer un moment de convivialité entre les équipes participantes, tout en se terminant, pour ceux qui le désiraient, par un petit « mâchon ».

Au fil du temps ce « concours » ne voyait que des participants issus de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal, ce qui ajoutait en finalité un concours interne supplémentaire à l’Amicale.

Le président de l’OMS, Daniel Rebillard, fraichement réélu, a lancé l’idée de développer une autre idée pour permettre une meilleure implication des associations, avec comme objectif : que ce soit un moment ludique et convivial afin de montrer combien la vie associative Châtenoyenne n’est pas un vain mot.

De la réflexion jaillit la lumière

Deux membres de l’OMS, Christian Cuenot et Pascal Legoux, auquel s’est joint le Président Rebillard, se sont penchés sur le sujet afin de rechercher une autre idée.

De leur réflexion commune il en est ressorti le projet d’un parcours ludique à travers la ville de Châtenoy le Royal consistant en une randonnée pédestre passant par différents « points de contrôle « ( P.C. ), comme dans tout rallye qui se respecte.

Ces « P.C.. » étant des lieux ou s’expriment habituellement dans leurs diverses activités, les associations de loisirs ou sportives. Une façon de faire découvrir aux participants le cadre ou chacune pratique son activité.

Ces points seraient placés sur un circuit allant du stade du Treffort, en passant par la salle des Charmilles, les terrain de rugby de Charréconduit, les Rotondes, le centre Pierre Semard, l’avenue Franchet d’Espérey, le Centre Berlioz puis le centre Prévert, la salle d’évolution au sol et le stand de tir attenant pour se terminer au Treffort, voir aux abords du gymnase Alain Colas. Un parcours d’environ 5 kms au total.

Qui peut participer ?

Pour permettre au plus grand nombre de participer et dans l’espoir de voir le plus grand nombre d’associations se joindre à ce projet, une date a été retenue. Il s’agit du samedi 5 juillet 2025 à partir de 16h. Une date qui a fait l’unanimité des présents à la première réunion d’information qui s’est tenue le 23 janvier dernier à la salle Rameau.

Pour la quasi totalité des associations la saison d’activité est terminée et cette date trouve place au premier jour des vacances scolaires.

De plus c’est une époque dans l’année ou le temps est plus clément avec des jours plus longs, laissant ainsi une possibilité de vivre un moment convivial et ludique chaleureux, tant pour les équipes des associations qui participeront que pour les habitants de la commune qui sont vivement invités à rejoindre les participants.

Pour permettre aux trop nombreux absents à la réunion de janvier 2025, une nouvelle réunion aura lieu le mercredi 19 février 2025 à la salle Rameau. Une convocation sera adressée à chacune des associations, par le canal du secrétariat de l’OMS. De toute évidence la présence du plus grand nombre est souhaitable.

JC Reynaud