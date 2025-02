Les élèves de la classe défense du Lycée Agricole de Fontaines en visite à la Synagogue de Chalon sur Saône.

À l'occasion des commémorations du 80ᵉ anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, les élèves de la classe défense et citoyenneté du lycée agricole de Fontaines ont vécu une semaine marquée par des rencontres et des moments de réflexion sur l'Histoire et la mémoire de la Shoah.

Les deux moments forts de cette semaine consacrée à cette période tragique de l’histoire.

- Une immersion poignante dans l’Histoire

Le lundi 27 janvier, à l’invitation du maire de Chalon-sur-Saône, les élèves ont eu l’opportunité d’assister, au Multiplex de Chalon, à l’avant-première nationale du film « Pourquoi ? Les visages de la Shoah ».

Ce documentaire poignant retrace les souvenirs et témoignages de neuf rescapés des camps de la mort.

C’est dans un silence empreint d’émotion que les élèves ont écouté ces récits bouleversants qui rappellent l’horreur de la déportation et l'importance du devoir de mémoire.

À l’issue de la projection, un temps d’échange avec le producteur du film, le grand reporter Jean-Marie Montali, a permis d’approfondir leur compréhension des événements tragiques de cette période.

- À la rencontre de la communauté juive

Le mercredi 29 janvier, la découverte s'est poursuivie avec une visite à la synagogue de Chalon-sur- Saône. Accueillis par la communauté juive, les élèves ont pu mieux comprendre l’histoire et les fondements de la culture juive, ainsi que les pratiques religieuses.

Ce moment privilégié d’échanges a permis d'aborder les notions de tolérance et de concorde, des valeurs essentielles dans la lutte contre l’oubli et les discriminations.

Cette semaine, à travers les témoignages poignants et les rencontres enrichissantes, a permis aux élèves d'approfondir leur réflexion sur l'Histoire et d’honorer la mémoire des victimes de la Shoah, de prendre conscience aussi que l’intolérance et la discrimination ont conduit à l’extermination d’hommes, de femmes et d’enfants, juste parce qu’ils étaient juifs.

Célébrer l’anniversaire du camp d’Auschwitz, c’est un engagement essentiel pour transmettre les leçons du passé et préserver les valeurs de paix et de fraternité.

Crédit photos : classe défense du Lycée

C.Cléaux