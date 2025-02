Le Comité Départemental de voile de Saône et Loire a tenu son assemblée générale

Ce vendredi s'est tenue dans les locaux du Yatch Club de Chalon sur Saône l'assemblée générale du Comité Départemental de Voile de Saône et Loire. Les représentants des différents clubs du département étaient présents et Olivier Gomas (président du Club de Voile Mâconnais) a été élu comme nouveau président du CD71 . Cette

assemblée a été l' occasion d' échanger et d'avoir un temps convivial autour d' un verre de l' amitié.