L'Orchestre d'Harmonie Saint-Rémy/Les Charreaux a tenu son assemblée générale jeudi 06 février 2025.

En présence de Florence Plissonnier maire de Saint-Rémy, de Jérôme Vincent adjoint à St Rémy et de Dominique Rougeron conseillère déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs à la mairie de Chalon, d’André Genot président de l’USMC, des membres du bureau de l’association, de musiciens.

40 personnes présentes dans l’assistance, professeurs de l’Ecole de Musique, parents et élèves ont écouté attentivement chacun des intervenants, à commencer par le président Laurent Bonnin qui a prononcé le mot d’accueil et demandé au doyen Gérard Boscher d’ouvrir la séance de cette assemblée générale.

En l’absence de la secrétaire, c’est le président qui a lu le compte-rendu de l’AG 2024. L’orchestre a honoré 31 évènements en 2024 a souligné Laurent Bonnin.

Le bilan financier a été présenté par Francis Moriau trésorier de l’association depuis 41 ans. Une présentation en parallèle de la partie orchestre et de la partie école de musique. 2024 a été similaire à 2023, l’école de musique a permis d’équilibrer le fonctionnement de l’orchestre.

Le trésorier a présenté les budgets prévisionnels 2025 pour l’orchestre et l’école de musique.

L’harmonie présente une trésorerie saine et bien tenue comme l’a attesté Mireille Montillot vérificatrice aux comptes.

Bilan de l’activité 2024 de l’école de musique par Denis Desbrières, coordinateur

« Beaucoup d’adultes s’inscrivent, l’atelier JAZZ s’est produit en 2024 aux 2 auditions de l’école de musique et à Chalon dans le cadre des ballades, remplacement provisoire de Camille Turlure pour les cours de flûte par Emilie Desbrières, contact avec Marie Delorme qui revient sur Chalon, … »

Rapport moral Orchestre point de vue musical par Emilie et Denis Desbrières

Emilie Desbrières étant excusée, c’est Denis Desbrières qui a présenté le rapport moral des deux chefs.

« Très contents de l’orchestre ! Nous sommes efficaces en répétition et au sein du collectif (vie associative). Les nouveaux arrivés cette saison sont de super sociétaires bien intégrés (mention spéciale à tous les jeunes de l’école de musique ou non, qui jouent le jeu malgré un programme difficile, et s’accrochent en venant chaque jeudi avec plaisir). On continue de tout faire afin de fédérer au maximum et sommes ouverts à toute proposition allant en ce sens. »

Le concert de printemps du Lion’s Club

« Un immense succès cette année puisque tout s’est joué à guichet fermé. Il est vrai que l’ampleur est maximale lorsque la voix rentre en compte mais les retours sont unanimes : ce fut une réussite. Réussite grâce aussi à un répertoire bien choisi par nos chefs de pupitre, riche, agréable et varié, permettant ainsi au public de découvrir de nouvelles pièces mais aussi de se sentir rassuré avec d’autres plus connues. D’excellents retours également de la part des choristes… ».

Les chefs ont exprimé leur satisfaction à diriger cet ensemble de musiciens avec des remerciements en direction des très jeunes qui ont rejoint l’orchestre.

Rapport moral du président Laurent Bonnin

« Tout d’abord un grand merci pour votre présence, merci aux élus de Saint Rémy et Chalon Sur Saône, aux représentants de la CMF, aux parents d’élèves, aux professeurs, aux sponsors présents ce soir, et surtout évidement merci aux musiciennes et musiciens. Merci à la Ville de Saint Rémy, à la ville de Chalon sur Saône, au Grand Chalon, au département de Saône et Loire et à nos fidèles sponsors pour leur soutien essentiel à nos activités, que ce soit par les subventions versées et voire même augmentées pour le Grand Chalon, la mise à disposition de matériel et ce super espace Florent Pagny pour la ville de St Rémy…Tout comme l’année dernière, et en prenant un peu de recul pour rédiger ces quelques lignes, je me dis que cet orchestre est vraiment un bel orchestre, avec évidement ses personnalités, ce qui fait et qui est la vraie richesse de ce collectif… ». Laurent Bonnin, un président satisfait de l’année écoulée.

Le président a passé la parole respectivement à Florence Plissonnier, à Dominique Rougeron, à Jérôme Vincent et à André Genot.

Après quelques questions posées par les musiciens, le président a fait appel à candidature pour pallier à l’absence de secrétaire. Benjamin Prost a présenté sa candidature qui a été validée par l’assemblée présente.

Gérard Boscher a clos l’assemblée, les discussions se sont poursuivies autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux