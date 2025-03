AVIS DE DECES - Monsieur Robert PROST

CHALON-SUR-SAÔNE



Gabrielle, son épouse ;

Laurence, Gilles et Michel, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PROST

décédé le 1er mars 2025,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 mars 2025, à 11 heures, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Pas de plaque.

Robert repose à la chambre funéraire au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.