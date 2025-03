Plus de 10 kilos de cigarettes de contrebande ainsi que 700g de cocaïne après un contrôle dans une épicerie de nuit à Chalon sur Saône

Communiqué de la ville de Chalon

importante saisie de drogue et constatations de diverses infractions



Dans la soirée de vendredi, la Police municipale a mené conjointement avec les douanes une opération de contrôle dans une épicerie de nuit chalonnaise.

Les investigations de la Police municipale ont permis d’établir la présence de diverses infractions telles que : des défauts d’apposition de l’affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l’ivresse, des défauts d’installation de dispositifs contre les incendies et l’affichage des consignes de sécurité ainsi que l’absence de justification et de contrat de travail pour l’employé présent sur les lieux.

Les agents des douanes ont quant à eux découvert plus de 10 kilos de cigarettes de contrebande ainsi que 700g de cocaïne.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône tient à féliciter l’ensemble des services et agents qui ont contribué au succès de cette opération qui montre bien tout l’intérêt de ne jamais baisser les bras face aux trafics de tous genres.

Devant l’intérêt de ce type d’intervention, la Ville de Chalon poursuivra dans cette voie et proposera à ses partenaires d’autres opérations similaires dans les prochaines semaines.