LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Victoires Populaires appelle le PS à revenir à la raison et prône une liste d'union de gauche

Suite à l’annulation des élections législatives de la cinquième circonscription de Saône-et-Loire par le Conseil Constitutionnel du 7 mars 2025, les électeurs.rices sont de nouveau appelé.e.s au vote en mai prochain. Il s’agit d’une opportunité décisive pour défaire l’extrême droite, saper ses idées racistes et inégalitaires et faire gagner la gauche. Le tout pour plus de justice sociale, d’écologie et de démocratie.

Néanmoins, il existe un risque de voir la gauche divisée lors de ce scrutin. La circonscription a été attribuée à LFI dans le cadre du Nouveau Front Populaire, or, certaines personnalités du PS local ont appelé à faire scission en proposant une candidature socialiste.

Nous, militant.e.s du mouvement citoyen des Victoires Populaires, souhaitons la victoire de la gauche. Face aux échecs de quarante ans de politiques néolibérales, il nous apparaît nécessaire de défendre la mise en place de politiques solidaires, écologiques et démocratiques partout en France.

En juin 2024, nous avons jeté toutes nos forces dans la bataille pour faire gagner les candidat.e.s du NFP, y compris dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire. En peu de temps, nous avons été capables de mobiliser notre base de sympatisant.e.s (7 000 personnes en Saône-et-Loire) via des sessions d’appel et aussi d’être présent.es sur le terrain avec des actions de porte-à-porte et de tractage.

Aujourd’hui, nous sommes prêt.e.s à repartir en campagne et pensons qu’une candidature unique à gauche est une condition sine qua non de victoire. Rappelons qu’aux dernières élections législatives, l’union de la gauche a permis la victoire nationale du NFP avec une forte mobilisation de nos militant.e.s et plus globalement des électeur.rices de gauche.

Nous mettons en garde les partis de gauche et écologistes de Saône-et-Loire contre les dangers d’une division pour les législatives partielles qui s’annoncent. L’émiettement de la gauche est pour nous un frein à la mobilisation et pourrait conduire à la défaite contre l’extrême-droite.

Si nous voulons atteindre le 2nd tour et avoir une chance de gagner il faudra s’unir, car plus de 30 % des voix sont nécessaire pour y parvenir. Atteindre ce score au 1er tour nous semble très peu probable avec deux candidatures de gauche dans des élections législatives partielles généralement marquées par un taux de participation très bas (36% en Isère et 31 % dans les Hauts-de-Seine aux dernières législatives partielles). C’est pourquoi nous appelons les partis de gauche et écologistes à se rassembler avec une candidature unique porteuse du programme du Nouveau Front Populaire.

Enfin, à l’heure où de nombreux collectifs NFP de Saône-et-Loire préparent activement les prochaines élections municipales, nous pensons que présenter deux listes de gauche enverrait un très mauvais signal aux électeurs.rices et aux militant.e.s qui œuvrent pour l’union et la victoire.

Nous appelons ainsi solennellement les partis de gauche et écologistes de Saône-et Loire à ne pas gâcher tout le travail réalisé par les militant.e.s de terrain et à ne pas compromettre nos chances de voir enfin se réaliser les transformations sociales, écologiques et démocratiques que nous appelons de nos vœux.

Le groupe local Saône-et-Loire des Victoires Populaires – [email protected]