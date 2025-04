Toujours Femme fait appel à votre solidarité dans le cadre de son déménagement

Une cagnotte destinée à récolter des fonds pour aider l'association à acheter quelques nouveaux meubles pour le futur nouveau local associatif de Toujours Femme.

Ne voulant pas utiliser des dons Octobre rose destinés aux soins pour les femmes malades, "nous comptons sur la générosité de donateurs pour meubler de façon harmonieuse et accueillante nos prochains locaux, pour le bien-être de nos vaillantes bénévoles, des nouvelles adhérentes que nous recevons régulièrement, ainsi que de nos partenaires, intervenantes et autres visiteurs" précise Catherine Rochet, Présidente de l'association

Le lien pour la cagnotte, totalement sécurisée et donnant droit à un reçu fiscal pour défiscalisation de 66% de la valeur de chaque don : https://www.helloasso.com/associations/toujours-femme/formulaires/1