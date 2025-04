Séance Ciné Relax le samedi 5 avril avec «En tongs au pied de l'Himalaya»

Un film pour toute la famille. On rit, on pleure et au final, on ressort avec beaucoup d'espoir. Une projection dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'autisme. Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, le samedi 5 avril 2025, à 14 heures, le film «En tongs au pied de l'Himalaya», premier film réalisé par John Wax, inspiré du spectacle éponyme de Marie-Odile Weiss, elle-même maman d'un enfant atteint d'un trouble du spectre autistique, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

L'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Le portrait d'une maman d'enfant autiste, «pas équipée» pour escalader la montagne

Synopsis : Pauline est la maman d'Andréa, 6 ans et demi, un petit garçon formidable à qui on a diagnostiqué un TSA : un «trouble du spectre autistique». Il n'est pas vraiment au niveau mais il est toujours scolarisé et s'apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Pour Pauline, sans revenus fixes et récemment séparée de Fabrice, le père d'Andréa, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d'échecs. Or pour Andréa, c'est une année cruciale qui va déterminer s'il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s'améliorer. Mais pour cela, Andréa a besoin de stabilité et pour Pauline, la lui apporter, c'est un peu (beaucoup) gravir l'Himalaya en tongs…

Avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin et Eden Lopes.

Un spectacle tout public, adapté pour les personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement. Un environnement bienveillant et chaleureux où chacun est accueilli tel qu’il est et peut s’exprimer à sa façon. Absence de publicité et de bandes annonces.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail ([email protected] ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Avec cette séance, l'équipe de Ciné-Relax clôt sa saison 2024/2025 et vous retrouve en octobre 2025.

(Crédits photos : © Le Pacte - 2025)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati