Les métiers des agents de Saint Rémy mis en exergue par une campagne d’affichage municipal.

Des métiers trop souvent méconnus des citoyens, valorisés et des agents remerciés par la municipalité.

Ils et elles sont très nombreux à remplir des tâches quotidiennes au sein des différents services de la commune afin que tout fonctionne correctement pour la population. Pourtant bon nombre sont totalement transparents pour les citoyens lambda. La municipalité de Saint Rémy a décidé de remédier à cet état de fait en proposant à ses agents d’être pris en photos dans le cadre de leur fonction et de réaliser 12 portraits apposés sur les panneaux de la commune et une affiche avec les 12 professions sur celui de la mairie.

Durant tout le mois d’avril, les san-rémois vont pouvoir découvrir les agents municipaux et leur métier.

Florence Plissonnier maire de St Rémy : « Nous voulons valoriser nos agents et leur métier qui sont primordiaux au bon fonctionnement de la commune. Toutes les personnes de nos services sont des professionnels au service de la population, qu’elles en soient remerciées : un grand merci à eux »

À travers cette action originale, c’est une occasion pour les san-rémois de découvrir les visages des femmes et des hommes qui œuvrent tout au long de l’année pour la commune et ses habitants.

C.Cléaux