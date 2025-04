Retour sur la plantation d'arbres à la forêt urbaine des Prés Saint-Jean

Quatre arbres offerts par l'association pour la promotion du motonautisme (ASPROMO). Plus de détails avec Info Chalon.

L'association pour la promotion du motonautisme (ASPROMO) a contacté la mairie dans le but de proposer la plantation d'arbres pour enrichir le patrimoine végétal de la ville et compenser l'empreinte carbone des compétitions nautiques. Afin de pouvoir mettre ces plantations en avant et les mettre à proximité de la Saône, le lieu retenu est la forêt urbaine située à l'extrémité du Lac des Prés Saint-Jean où la Ville a déjà procédé à la plantation de 160 arbres cet hiver.

Les 4 arbres fournis par l'ASPROMO contribueront à enrichir ce nouvel poumon vert chalonnais, favorisant ainsi une végétalisation accrue autour du lac. Dans le cadre de l'initiative de collection d'arbres sur site, qui comprend l'introduction de 66 nouvelles variétés plantées, les quatre arbres offerts par l'ASPROMO seront tous distincts.

Étant donné qu'il s'agit de compétitions de bateaux, le choix des essences s'est orienté vers le bois traditionnellement employé dans la construction navale.

Ainsi sur site sont offerts par l'ASPROMO :

▶ Un mélèze d'Europe (Larix decidua) dont le bois sert en placage décoratif.

▶ Un chêne blanc d'Amérique (Quercus alba), une variété de chênes dont le bois dur est utilisé pour la construction de la charpente des bateaux.

▶ Un robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) dont le bois très dur et résistant aux parasites est également utilisé pour la charpente des bateaux.

▶ Un thuya géant ou cèdre rouge de l'Ouest (Thuja plicata). Son bois rouge est utilisé pour le bardage de certains bateaux (et de maison) car il résiste aux conditions humides. Un autre intérêt de cette espèce de conifère sempervirent est qu'il est persistant donc il permettra d'amener aussi un peu de verdure au site en hiver.

Ces quatre arbres ont été plantés le jeudi 3 avril à 16 heures, en présence de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Emmanuel Dumont, le président de l'ASPROMO, et Bruno Cottier du Service des espaces verts de la Ville.

L'association finance les arbres ainsi que la prestation de plantation réalisée par IDVERDE qui a déjà planté une partie des arbres du site.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati