PONT JEANNE ROSE MONTCHANIN - 3 mois de travaux annoncés - une déviation mise en place

Le pont provisoire Jeanne Rose, en place depuis le 31 octobre 2024, qui relie les communes de Saint-Laurent-d’Andenay, Ecuisses et Montchanin sera démonté et remplacé par un pont neuf. Pour cela, le Département de Saône-et-Loire va engager des travaux de reconstruction à neuf de ce franchissement du canal.



La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée,

du lundi 14 avril au vendredi 11 juillet 2025.



La déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds), dans les deux sens de circulation, sera mise en place par :

la D18 au niveau des communes d’Ecuisses et de Saint-Laurent-d’Andenay

la D977 à Ecuisses, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Martin-d’Auxy et Marcilly-lès-Buxy

la D284 à Marcilly-Lès-Buxy et Ecuisses

la RN80 à hauteur d’Ecuisses, Saint-Laurent-d’Andenay et Montchanin.

L’itinéraire pour la gare TGV est dévié dans les deux sens de circulation :

Par la D284 à hauteur de Marcilly-lès-Buxy et Ecuisses

Par la D974 à hauteur d’Ecuisses et Montchanin.