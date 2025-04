Chalon Dans la Rue : Bruit de la Rue # Collectif Grand Dehors : Métamortem Cérémonie mortelle

Le communiqué



18 avril à 20h15, site de l'Abattoir Création en espace public interactive, art de la narration et dispositif immersif

Aux funérailles du grand-père, l’officiante s’est trompée de prénom, les cendres sont tombées en paquet, personne n’a dit un mot. Et si tout ça était à refaire ? Quand une soirée est ratée, on fait une contre-soirée : souvent ça se passe dans la cuisine, on est serrés, y’a rien de prévu, mais le cœur de la fête est là ! Oui, faisons ça : une contre-célébration ! Et vous êtes invités, vivants ou non à participer à cette sortie de résidence "comme si pour de vrai", au plus près du spectacle final.

> Durée : 1h25 environ - Tout public à partir de 13 ans / Gratuit

En résidence du 14 au 19 avril (visuel © Ludovic Rozec)