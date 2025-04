L’appellation Crémant de Bourgogne célèbre ses 50 ans !

Dès sa création, son décret d’appellation – l’un des plus exigeants des vins de Bourgogne – a fixé des standards rigoureux, garantissant une production d’une qualité exemplaire.

50 ans plus tard, le Crémant de Bourgogne a su évoluer avec son époque tout en restant fidèle à son héritage. Aujourd’hui, il s’invite à toutes les occasions, incarnant l’élégance et la convivialité d’un vin effervescent d’exception.

Pour célébrer ce demi-siècle d’excellence effervescente, l’Union des Producteurs et Élaborateurs de Crémant de Bourgogne a conçu un programme événementiel inédit, rendant hommage à son appellation emblématique.

En 2025, place à la célébration ! Entre hommage et instants festifs, une année pétillante s’annonce : focus sur 3 temps forts.

L’AOC Crémant de Bourgogne & la Paulée de la Côte Châlonnaise

La grande fête automnale célébrera 50 ans de convivialité et d’effervescence

Chaque année en octobre, la Côte Chalonnaise vibre au rythme d’un événement incontournable : la Paulée. Véritable fête populaire, elle rassemble vignerons et confréries vineuses pour célébrer avec passion les traditions bourguignonnes. L’UPECB s’associe cette année à ce grand rendez-vous du vin pour célébrer les 50 ans de l’AOC Crémant de Bourgogne lors d’une édition exceptionnelle, au coeur de l’un des berceaux historiques du Crémant de Bourgogne ! Dans une ambiance joyeuse et populaire, les festivités de la Paulée proposeront aux visiteurs un véritable « marathon » épicurien durant 3 jours, entre dégustations, animations traditionnelles, banquet et concerts. Un temps fort sera consacré à l’appellation samedi 18 octobre, place de l’hôtel de ville. Plus d’informations sont à venir bientôt !

Dates : du 17 au 19 octobre 2025

Inscriptions : billeterie sur place et en pré-commande prochainement

Sortie de l'ouvrage « Bulles » aux Editions de la Martinière

Une immersion fascinante dans l’histoire du Crémant de Bourgogne

Les 50 ans de l’Appellation Crémant de Bourgogne sont l’occasion deprésenter un travail de recherche unique en son genre sur l’histoire des vins effervescents bourguignons. Fruit d’une étude archivistique approfondie de Thomas Labbé, spécialiste de l’histoire viticole, ce très beau livre retrace l’épopée passionnante des bulles de Bourgogne. Richement illustré de documents anciens, d’anecdotes, d’étiquettes de bouteilles et de photographies, le livre invite à plonger dans l’histoire de la bulle sans en perdre une goutte. Passionnant.

Lien de l'ouvrage

Disponible à partir du 25 avril 2025

Tarif : 45 € TTC

Auteur : Thomas Labbé

Photographie : Thierry Gaudillère

Format : 24x28,5 cm – 336 pages

Table ronde : Bulles - L’histoire singulière du Crémant de Bourgogne

300 d'histoire de l'effervescence en Bourgogne

A l’occasion de la présentation et de la dédicace en avant-première de l'ouvrage « Bulles. L'histoire singulière du Crémant de Bourgogne » est organisée une conférence pour découvrir l'histoire de l'effervescence en Bourgogne, depuis 300 ans.

L’auteur, Thomas Labbé, présentera le fruit de ses 3 ans de recherches et de réflexions au cours d’une soirée passionnante.

Table ronde en présence de Thomas Labbé, Docteur en histoire et chercheur à l'université de Bourgogne, Pierre du Couëdic, Délégué général de l'UPECB et Manon Remy Dumey, Viticultrice à Savigny-lès-Beaune.

A l'issue de cette rencontre, dédicace du livre et dégustation commentée de 2 verres de Crémant.

Une belle occasion de célébrer les 50 ans de l'Appellation Crémant de Bourgogne !

Date : 24 avril 2025 – 18 h

Lieu : Cité des climats et des vins de Bourgogne à Beaune

Inscription

L'agenda des manifestations

De nombreux événements et animations ponctueront l’année aux côtés des temps forts organisés par l’UPECB. Le détail des manifestations est à retrouver sur le site de l’appellation Crémant de Bourgogne. Il s’enrichira au fil desmois pour mettre en lumière les multiples initiatives des producteurs et élaborateurs de Crémant de Bourgogne.

Pour accéder à l'agenda détaillé.

L'AOC Crémant de Bourgogne, c'est...

- 3 728 opérateurs habilités en Crémant de Bourgogne

- 1 700 viticulteurs producteurs de raisin

- 138 maisons qui élaborent du Crémant de Bourgogne.