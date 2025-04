Les maisons de l'Europe accueillies en Bourgogne-Franche Comté

Les Rencontres fédérales des Maisons de l’Europe se sont déroulées jeudi 3 et vendredi 4 avril 2025 à Dijon. A cette occasion, ont été célébrés les 20 ans de la Maison de l’Europe de Dijon et les 25 ans de celle de Besançon.

Organisées pour la première fois à Dijon, ces rencontres furent l’occasion pour les membres des 41 Maisons de l’Europe en France d’échanger sur leurs pratiques et tenir leur assemblée générale statutaire. Parmi les 41, une originalité : la Maison de l’Europe de Bourgogne-Franche-Comté, unique maison fusionnée à l’échelle régionale, créée en 2018.

Cet établissement possède deux antennes, l’une à Besançon et l’autre à Dijon. Le public peut s’y rendre pour trouver toutes les ressources permettant de mieux appréhender les initiatives européennes et de comprendre pleinement les enjeux de l’Europe et les valeurs citoyennes qui en sont les fondements. Elles organisent notamment des Simulations du Parlement européen ou des quiz dédiés, à l’image de Questions pour un Eurochampion. 25 000 personnes ont bénéficié des actions de la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté en 2024.

Les Maisons de l’Europe font vivre l’Union européenne en région et agissent comme trait d’union entre les institutions européennes et les citoyens. Elles sont membres du réseau officiel d’information de l’UE, « Europe Direct ».

Karine Daniel, sénatrice (Loire-Atlantique) et présidente de la fédération française des Maisons de l’Europe précise : « Je mesure l’importance de l’investissement des Régions, qui sont des relais pour la gestion des fonds européens et rendent visibles les enjeux de la citoyenneté européenne. Grâce à vous, on a cœur de parler d’Europe à tout le monde ! »

La première journée s’est terminée par une conférence ouverte par Patrick Molinoz, vice-président du Conseil régional et président de la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté, donnée par Lukas Macek, directeur du campus européen de Sciences Po Paris à Dijon sur le thème « L’élargissement conforte-t-il les valeurs de l’Union européenne ».

Un réseau d’acteurs européens en Bourgogne-Franche-Comté

Pour Patrick Ayache, vice-président du Conseil régional et président de la Maison de l’Europe de 2016 à 2021 : « Le contexte international rend plus nécessaire que jamais le rôle joué par les Maisons de l’Europe. La paix n’est jamais acquise. On travaille encore et toujours sur les valeurs fondatrices de l’Europe. » C’est d’ailleurs le sens du réseau des acteurs européens en Bourgogne-Franche-Comté mis en place par la Région depuis 2023. Un réseau qui réunit une centaine de participants (associations, collectivités, entreprises) pour mieux faire émerger les projets européens dans les territoires.

Dans cet esprit de coopération inter-régionale avec nos partenaires européens, un accord quadripartite a été signé en 2004 avec le Land Rhénanie-Palatinat (Allemagne), la Bohême centrale (Tchéquie) et la Voïvodie d’Opole (Pologne). Quant à l’accord de coopération avec l’Oblast et la ville ukrainienne de Vinnytsia, il sera soumis au vote de l’assemblée en juin 2025.

Source Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté