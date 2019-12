Le Cercle Nautique de Chalon-sur-Saône sort la tête de l’eau et l’annonce lors de son Assemblée Générale

Une gestion saine de l’année 2018 / 2019 a permis de terminer avec un exercice excédentaire !

L’Assemblée Générale du Cercle Nautique Chalonnais s’est tenue vendredi soir à 20 heures 15, dans ses locaux situés rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône. Patrick Trioen, le Président du CN Chalon énonçait à l’assemblée venue nombreuse, le déroulement de la soirée : Rapport moral, rapport financier, rapport sportif et technique, renouvellement par élection de membres du Comité Directeur, interventions des personnalités, remises des récompenses et pour finir la soirée : Un vin d’honneur !

Etaient présentes : Les autorités locales, Dominique Melin, Vice-présidente du Grand Chalon en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives du Grand Chalon, Pierre Carlot , Délégué aux Sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, Jean-Luc Durand, représentant de l’O.M.S, Sophie Maraux, Proviseur d’Emiland Gauthey, Chantal Gaussaire, partenaire Harmonie Mutuelle, Magali Raux, Cabinet comptable Exco Socodec…

Devant plus de cent personnes, le rapport moral de ce club ayant 135 ans d’existence, présenté par le Président, a souligné la bonne dynamique de cette association sportive qui compte cette année 1 374 membres, tous licenciés à la Fédération Française de Natation ; ce qui lui vaut conjointement sur la base de la qualité de son encadrement et de ses performances sportives de détenir trois labels de la Fédération Française de Natation : l’un de niveau national, l’autre relatif à l’Ecole de Natation Française (‘label natation course’, ‘label école de natation’) et le dernier ‘label du club partenaire d’accession et de formation’.

Si le club pointait au 15ème rang français l’année dernière, cette année il pointe à la 33ème place au niveau national suite au classement élitiste qui ne retient plus que 853 clubs classés (alors qu’il y en avait 1087 en 2014), d’ailleurs Patrick Trioen soulignait que ce classement rapporté au nombre des habitants du bassin d’activité (Chalon étant une petite agglomération face à la concurrence des villes comme Marseille, Montpellier…), place le club du C.N.N de Chalon-sur-Saône en 3ème place, sur le territoire régional et le club reste néanmoins classé parmi les clubs d’excellence. En 2020, 3 nageurs du club figurent sur les listes ministérielles officielles et 5 autres sont proposés par la DTN (Direction Technique Nationale). Cette année, il déplorait néanmoins le départ de quelques nageurs du club chalonnais, dont Baptiste, parti pour la Suisse. Il remerciait tous les adhérents, les institutionnels, les partenaires, les nageurs, les éducateurs, les membres du bureau, le comité directeur, les parents, les arbitres… qui permettent le bon fonctionnement du CNC.

Le trésorier, Bertrand Algarra, annonçait à l’assemblée que l’activité sportive avait été comptabilisé sur 11 mois au lieu de 12 (exercice comptable arrêté fin août au lieu de septembre) du côté finances, le club est sur un bilan excédentaire cette année avec un budget maitrisé, grâce à la réussite des manifestations organisées par le club mais aussi des charges d’exploitation qui ont été réduites qui a permis de maintenir le club dans une pérennité financière plus qu’acceptable cette année. Il informait l’assemblée qu’il fallait toutefois, l’année prochaine, continuer dans une telle dynamique financière afin de maitriser les dépenses et s’inscrire dans une comptabilité excédentaire perenne.

Les vérificateurs des comptes précisent que le bilan comptable du CNN portait sur la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 et qu’après avoir eu en main tous les registres, les contrôles et les vérifications effectuées, les bilans présentés lors de cette assemblée sont véritablement établis, (bilan financier qui sera voté à l’unanimité par l’assemblée).

Luc Bourriez, le Directeur Technique du club chalonnais, a déroulé les résultats sportifs de l’année. Des résultats plus que satisfaisants dans différentes catégories, comme par exemple en Compétition‘Avenir’ finale régionale : Blandine 3 médailles or, Oscar 3 médailles or, Maria 1 médaille argent et 1 de bronze, Youri 1 médaille argent et 1 de bronze, Sarah 1 médaille argent, Marion 1 médaille argent, Inza 1 médaille de bronze …

Les élections visant à remplacer des membres sortants du Comité Directeur étaient proposées et votées à l’unanimité afin de recomposer un Comité Directeur de 39 membres, effectif maximum prévu par les statuts.

Elu Membre d’honneur du CNC : Dominique Giovani.

Elue Membre d’honneur du CNC : Viviane Andrée.

Extraits des discours des autorités :

Pierre Carlot : « Cela fait plaisir de voir une assemblée comme celle-ci où il y a de nombreux adhérents ce qui prouve la bonne santé du club. Je tiens également à vous féliciter pour votre bilan sportif et financier. On voit que le club tourne très bien et sachez que vous avez le soutien de la ville de Chalon [...] Merci à tous et à bientôt sur le bord des bassins ! ».

Dominique Melin, Vice-présidente après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, soulignait toute la fierté du Grand Chalon et de la Ville de Chalon sur Saône, concernant le CNN et les résultats obtenus par ce club. Elle remerciait les bénévoles, les dirigeants, les entraineurs, les parents et les nageuses et nageurs de faire exister de façon aussi performante le CN Chalon. Elle précisait : « Que dire après tous ces bons résultats ? J’ai bien mesuré que nous avons eu une année exceptionnelle notamment avec les France Maîtres qui a contribué à ce que votre exercice soit excédentaire ! C’était vraiment une belle fête et je vous en félicite. Et puis bien sûr, il y a tous ces résultats que ces jeunes ont, où l’on peut être que satisfait. Chaque année, il y a des résultats nationaux qui sont assez porteurs du club et de notre territoire et on en est très fiers [...] C’est toujours un grand plaisir d’être ici et j’en profite pour vous dire, qu’il y aura toujours pour ce club, un soutien du Grand Chalon. Pour moi-même, je suis très fière de ce club. Alors bravo, continuez, c’est très bien ! », concluait-elle.

Il était l’heure de récompenser les nageuses et nageurs pour leurs parcours annuels, en commençant par :

Tableau d’honneur Inter-Club

L’honneur aux moins jeunes : Pascale Siniscalco, Nathalie Bastos, Guy Mayollet et Hervé d’Hermy.

Honneur aux plus jeunes : Thais Bouchacourt, Maria Irimie, Laure Jaffelin, Malo Ponsart-Villiers et Côme Guillaume-Sage

Honneur à la famille : Famille Gauthier composée d’Anne, Christophe, Anne-Sophie, Marie-Emérence et Jeanne-Lise.

Honneur aux entraineurs nageurs : Jonathan, David, Simon et Camille et Paul Gaël.

Honneur aux officiels nageurs : Didier Naessens, Marc Smail, Guy Mayollet, Pascale Siniscalco et Anne et Christophe Gauthier.

Honneur aux membres du Comité : Anne et Christophe Gauthier, Guy Mayollet et Didier Naessens

Remise de trophée aux graines de nageurs (filles)

Année 2010 : Sarah, Louna et Maya

Année 2009 : Blandine, Marion et Maia.

Année 2008 : Jeanne-Lise, Camila et Elisa.

Année 2007 : Laura-Blanka, Paloma, Méline

Année 2006 : Marie-Emerence, Baya et suzanne

Remise de trophée aux graines de nageurs (garçons)

Année 2009 : Léonard, Théo et Lucien.

Année 2008 : Oscar, Youri et Inza

Année 2007 : Louis, Halim et Yova

Année 2006 : Ethan, Lenni et Alexandre

Récompense ‘Elite’ au titre de la saison 2018 / 2019 :

Jeanne Lise Gauthier

Laura Nemeth

Louis Focquenoy

Nathan Roblin

Flavie Quedrue

Tanguy Verhoeven,

Tony Machuret,

La soirée se terminait dans une grande convivialité autour d’un verre de l’amitié.

