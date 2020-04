Coronavirus Aujourd’hui : l’atout de la solidarité Nous devons préparer demain

Déclaration de la liste Chagny en Commun, liste citoyenne sociale et écologique conduite par Richard Béninger

Depuis trois semaines, les habitant-e-s de Chagny confiné-e-s, comme dans tout le pays…et le monde entier, font face à l’épidémie de Covid 19. Avec patience, courage et solidarité.

Solidarité avec le personnel soignant – nombre de nos concitoyens travaillent aux hôpitaux de Chagny, Chalon ou Beaune, ou sont médecins, infirmier-e-s libéraux, auxiliaires de vie à domicile - ; solidarité avec les commerçants, les employés des super-marchés, les transporteurs,… ; solidarité avec les salariés des collectivités, des services publics ; qui nous permettent de nous approvisionner et de satisfaire nos besoins essentiels ; solidarité aussi avec les personnes les plus fragiles, les plus isolées, les plus démunies par des initiatives citoyennes individuelles ou collectives.

L’heure est à poursuivre et à amplifier la solidarité sous toutes ses formes en respectant scrupuleusement toutes les consignes sanitaires en vigueur.

L’heure viendra où chacun devra tirer toutes les leçons de ce drame.

Pour notre part, nous nous engageons à prendre toutes nos responsabilités pour faire face aux conséquences humaines, sociales, économiques, financières considérables.

Il n’est pas trop tôt pour s’y préparer.

Les candidates et les candidats de la liste Chagny en Commun entendent travailler avec toutes les personnes, associations, institutions concernées déjà pour apprécier précisément l’ampleur des dégâts mais aussi pour mettre en place non seulement dans l’urgence mais dans la durée à l’échelle de la commune tous les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour y faire face à court, moyen et long terme. Ce sera le chantier prioritaire !

Ce drame souligne durement et tristement le caractère indispensable des services publics de proximité, aujourd’hui si souvent sacrifiés, dans le domaine de la santé, mais aussi de l’éducation, de la mobilité, de l’aide aux plus démunis. Il rend encore plus criant la nécessité de sauver et développer l’activité commerciale de notre ville et celle des producteurs locaux dont la situation est lourdement sinistrée. Il implique d’encourager, en dégageant les moyens nécessaires, toutes les associations qui ont du annuler leurs manifestations et stopper leur activité afin qu’elles puissent remobiliser leurs adhérents et leurs bénévoles et reprogrammer dès que possible des initiatives.

Tout cela ne se fera pas en un jour. Raison de plus pour affirmer vite et clairement la volonté de s’y attaquer, y compris pour obtenir des pouvoirs publics les moyens qui ont cruellement manqué, dès le début de cette crise, en particulier à celles et ceux qui sont « en 1ère ligne ».

Et cela ne peut se faire non plus sans être à l’écoute, et plus encore sans partager et construire ensemble toutes les mesures nécessaires.

C’est tout le sens des actions et de l’engagement citoyen, social et écologique de la liste Chagny en Commun.

La dure expérience que nous vivons doit conduire à installer plus de solidarité, plus de justice pour tous ceux qui sont – c’est visible aujourd’hui – en première ligne de la vie sociale, plus de fraternité entre les habitants de notre ville, plus de services publics pour répondre aux difficultés mais aussi aux besoins d’un monde nouveau qui doit privilégier la qualité de l’environnement pour la santé de l’humanité. A donner plus de place aux engagements généreux, bénévoles et associatifs.

Nous y travaillons dès à présent et proposerons publiquement le moment venu des propositions à construire ensemble.

Courage et solidarité ! Prenons soin de nous et des plus fragiles d’entre nous.