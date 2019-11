Dans le cadre du festival Instances, la pièce 'La Générosité de Dorcas' sera présentée à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon

Dans La Générosité de Dorcas, l’enfer est pavé de bonnes intentions et le ciel d’aiguilles menaçantes. Matteo Sedda, magnifique danseur, évolue sous cette voûte effilée et rutilante, lestée de fils de laine, une pluie de couleurs arrêtée en plein vol. Jan Fabre, plasticien autant que chorégraphe, a créé cette cathédrale en arc d’épines pour raconter l’histoire de Dorcas, bienfaitrice biblique, cousant et offrant ses manteaux aux plus démunis. Saint-Pierre l’aurait ressuscitée. Matteo Sedda endosse cette figure et, avec un génie transformiste qui tient du mime et de l’illusionniste, tranche, taille et coud à même l’espace, se démultiplie en femme, en homme, et même en clown céleste, tandis que son corps vêtu de noir se fait à la fois ange et démon.

MER 13 NOV 2019 — 21h